Чт, 23.08.2018
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  • Страдания финна бьют рекорды в интернете: как еще бессмысленнее потратить тысячи евро

Страдания финна бьют рекорды в интернете: как еще бессмысленнее потратить тысячи евро

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QPRi fännid enne liigamängu algust.

ФОТО: Mark Pain / EMPICS Sport / Scanpix

Антти Корпела, болеющий за английский "Куинз Парк Рейнджерс" решил прокатиться на Альбион и поддержать своих любимцев в матчах английского "чемпионшипа". Вроде и нет в этом ничего необычного, но душевные потрясения финского болельщика попали в орбиту главного медиа-холдинга Великобритании, "Би-Би-Си", передает Postimees.

Корпеле не повезло: КПР дважды в присутствии финна проиграл, причем "Вест Бромвичу" 1:7, а "Бристолю" 0:3. После первых четырех туров КПР уверенно идет на первой строчке снизу, занимая 24-е место.

"Вот он, рецепт катастрофы", - сгоряча написал в твиттере финн. "Би-Би-Си" не преминуло поиздеваться над Корпелой, заметив, что в феврале, когда финн в последний раз был на матче КПР, "рейнджеры" проиграли 2:5, таким образом, сальдо КПР при Корпеле - три поражения из трех, разница мячей 3:15.

Сам Антти описал свои приключения так: "Иногда у меня чувство, что я мог бы эти тысячи евро потратить более умно, чем я это успел сделать".

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