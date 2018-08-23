Страдания финна бьют рекорды в интернете: как еще бессмысленнее потратить тысячи евро

Корпеле не повезло: КПР дважды в присутствии финна проиграл, причем "Вест Бромвичу" 1:7, а "Бристолю" 0:3. После первых четырех туров КПР уверенно идет на первой строчке снизу, занимая 24-е место.

"Вот он, рецепт катастрофы", - сгоряча написал в твиттере финн. "Би-Би-Си" не преминуло поиздеваться над Корпелой, заметив, что в феврале, когда финн в последний раз был на матче КПР, "рейнджеры" проиграли 2:5, таким образом, сальдо КПР при Корпеле - три поражения из трех, разница мячей 3:15.

Сам Антти описал свои приключения так: "Иногда у меня чувство, что я мог бы эти тысячи евро потратить более умно, чем я это успел сделать".