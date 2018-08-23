Тынисте об отмывании денег в Danske: люди не должны бояться за свои деньги

«Конечно, люди не должны бояться, что они останутся без своих денег», - ответил Тынисте на вопрос, что делать простым вкладчикам в свете скандала, связанный с отмыванием денег. По словам Ратаса, обнаруженная область нелегальных денег так и так уже какое-то время закрыта.

«Нельзя сказать, что проблема банка Danske возникла вчера, - сказал Ратас, добавив, что ее обсуждали и в этом, и в прошлом году. – Сегодня появилось очень много информации, которой при прежнем правительстве в 2015 году не было».

«Эстония – это не место для отмывания денег», - продолжил премьер-министр, добавив, что после возникновения скандала, связанного с отмыванием денег, по оценке разных учреждений, Danske значительно улучшил свою работу, но не решил всех вопросов.

Ратас признал, что большая часть денег истории Danske была незаконной, но ни Финансовая инспекция, ни Департамент полиции и погранохраны не говорят, что все деньги были черными. И, по словам Тынисте, нигде нет подтверждения тому, что речь идет о деньгах, полученных преступным путем.

По словам министра финансов, в течение года велась дискуссия на темаму э-государства, э-резидентства и сложности открытия банковских счетов. «То, что мы сегодня обсуждаем – нулевая толерантность к отмыванию денег и черным деньгам, - было ли общество в 2008, 2010, 2012 годах готово к такой дискуссии, к этой нулевой толерантности?» - задался вопросом Тынисте.