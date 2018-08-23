УЕФА может заставить Неймара и Мбаппе сменить клубы

УЕФА может вынудить французский клуб продать одного из двух дорогостоящих игроков – Неймара или Кильяна Мбаппе. Альтернативой этому является резкое сокращение расходов на покупку новых футболистов.

Если действующий чемпион Франции не примет один из предложенных вариантов, ему будет грозить либо очень крупный штраф, либо запрет на трансферную деятельность.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что "Реал" в последний день трансферного окна предпримет попытку купить любого из двух лидеров "ПСЖ". По плану боссов "королевского клуба", либо Неймар, либо Мбаппе должен заменить ушедшего в "Ювентус" Криштиану Роналду.