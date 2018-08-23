Запрет снят: жителям Эстонии продают билеты в опасное для купания место

В международно известном карьере Румму на протяжении многих лет пострадали десятки людей, проигнорировавших запрещающий купание знак. В 2016 году карьер был закрыт для гостей, но, по словам владельца, любопытным незваным гостям не мешал и забор из плитняка, пишет Postimees.

«У нас снесли все заборы и ворота. В прошлом году, когда карьер был закрыт, людей было столько же, сколько и этим летом», - сказала член совета Rummu Ettevõtlusala Arenduse SA Эрика Билтсе.

Этим летом больше не пытались мешать и предприняли новую стратегию: за посещение карьера Румму просят деньги.

«Да, там есть вход и за три евро выдают ленту на руку. Мы начали этот бизнес в июне», - сказала Билтсе.

Билтсе не обнародовала, какую сумму этим летом заработали на билетах, но с большой вероятностью ту же самую стратегию продолжат и следующим летом. «Это был пробный период, но хотим всю заработанную сумму сюда же и инвестировать», - сказала Билтсе, добавив, что в карьере Румму в будущем появятся различные аттракционы.

«У нас тут и старая тюрьма и некоторые люди приходят сюда только из-за гор, все не идут плавать», - говорит она.

Больше всего проблем у владельца с купающимися. Дело в том, что плавание в лазурной лагуне и то, что люди лазают по заброшенному зданию, - очень опасно: только две недели назад там из воды вытащили труп мужчины.

Представители Rummu Ettevõtlusala Arenduse SA не берут на себя ответственность. «У нас там установлены таблички, что плавание запрещено. Если кто-то идет плавать, это уже под его собственную ответственность», - уточняет Билтсе.

Что люди получают за билет в три евро? «Многие приходят ради гор или других вещей. У нас нет официального места для купания и пляжа, мы не может официально позволять людям плавать», - говорит Билтсе.

Волостной старейшина Вазалемма Март Метс сказал, что владелец карьера Румму официально не оповестил волость, что требует деньги за возможность попасть на территорию карьера.