Запрет снят: жителям Эстонии продают билеты в опасное для купания место

Владелец карьера Румму этим летом стал продавать билеты, чтобы заработанные на посетителях деньги инвестировать в развитие.
В международно известном карьере Румму на протяжении многих лет пострадали десятки людей, проигнорировавших запрещающий купание знак. В 2016 году карьер был закрыт для гостей, но, по словам владельца, любопытным незваным гостям не мешал и забор из плитняка, пишет Postimees.
«У нас снесли все заборы и ворота. В прошлом году, когда карьер был закрыт, людей было столько же, сколько и этим летом», - сказала член совета Rummu Ettevõtlusala Arenduse SA Эрика Билтсе.
Этим летом больше не пытались мешать и предприняли новую стратегию: за посещение карьера Румму просят деньги.
«Да, там есть вход и за три евро выдают ленту на руку. Мы начали этот бизнес в июне», - сказала Билтсе.
Билтсе не обнародовала, какую сумму этим летом заработали на билетах, но с большой вероятностью ту же самую стратегию продолжат и следующим летом. «Это был пробный период, но хотим всю заработанную сумму сюда же и инвестировать», - сказала Билтсе, добавив, что в карьере Румму в будущем появятся различные аттракционы.
«У нас тут и старая тюрьма и некоторые люди приходят сюда только из-за гор, все не идут плавать», - говорит она.
Больше всего проблем у владельца с купающимися. Дело в том, что плавание в лазурной лагуне и то, что люди лазают по заброшенному зданию, - очень опасно: только две недели назад там из воды вытащили труп мужчины.
Представители Rummu Ettevõtlusala Arenduse SA не берут на себя ответственность. «У нас там установлены таблички, что плавание запрещено. Если кто-то идет плавать, это уже под его собственную ответственность», - уточняет Билтсе.
Что люди получают за билет в три евро? «Многие приходят ради гор или других вещей. У нас нет официального места для купания и пляжа, мы не может официально позволять людям плавать», - говорит Билтсе.
Волостной старейшина Вазалемма Март Метс сказал, что владелец карьера Румму официально не оповестил волость, что требует деньги за возможность попасть на территорию карьера.
«Эта информация дошла до волостного управления от жителей. Речь идет о частной территории и волость не может ни запрещать, ни разрешать продажу билетов», - сказал Метс.