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Трамп в случае своего импичмента пригрозил обвалом экономики США

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Дональд Трамп.

ФОТО: Ron Sachs / CNP /MediaPunch / RS/MPI/Capital Pictures / Scanpix

Президент США Дональд Трамп 23 августа заявил, что если бы ему объявили импичмент, то это привело бы к кризису американской экономики, передает Newsru.

"Если мне когда-нибудь объявят импичмент, то я думаю, что рынок обрушится", - сказал американский лидер в эфире программы "Fox and Friends". "Я думаю, что в таком случае все бы стали очень бедными", - цитирует Трампа Fox News.

Президент также отметил, что экономика США просела бы, если бы он не был избран главой государства. "Я не знаю, как вообще можно отстранить кого-то, кто проделал отличную работу", - отметил Трамп.

А единственным своим преступлением Трамп назвал выигрыш на выборах президента США в 2016 году. "Единственное, что я сделал неправильно, - это выиграл выборы, в которых, как ожидалось, победят жуликоватая Хиллари Клинтон и демократы. Проблема в том, что они забыли запустить кампанию в нескольких штатах!" - написал он в Twitter.

Обсуждения возможности объявления импичмента Дональду Трампу появились после того, как бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн дал показания против него. Коэн признался в совершении финансовых преступлений по поручению своего клиента, когда тот еще не был президентом и только баллотировался на этот пост.

Ранее Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Это, по словам Коэна, делалось по указанию Трампа.

Кроме того, после того как суд признал бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в налоговом мошенничестве, нарушении банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках, президент США заявил о возможном помиловании обвиняемого.

Вердикт Манафорту и признания Коэна стали главными темами обсуждения в американских СМИ. Во многих статьях была высказана мысль, что новые обстоятельства грозят Трампу политическими проблемами вплоть до возможного импичмента.

"Бывший менеджер его предвыборной кампании Пол Манафорт, вероятно, окажется в тюрьме. Бывший адвокат [Трампа] Майкл Коэн обвиняет его в нескольких преступлениях - для президента США ситуация принимает щекотливый оборот. Трампу грозят все более серьезные политические и юридические сложности - с непредсказуемыми последствиями для его дальнейшего президентства", - писал The Wall Street Journal (перевод публикует InoPressa).

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