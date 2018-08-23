Игорь Грязин: действия Рейнсалу - провокация и юридическая глупость

«Во-первых, это юридически глупо. Этот вопрос обсуждался на уровне Эстонии и России в межрегиональной депутатской группе, в 1989-90 году. С одной стороны там были Ельцин, Афанасьев и Попов, с нашей стороны были и я, Сийм Каллас, Виктор Пааль. Тогда договорились о том, что никаких исторических претензий нет и не будет. И это слово чести, которое не может быть попрано в угоду политической конъюнктуре.

Во-вторых, господин Рейнсалу сбрасывает со счетов возможные требования России к Эстонии. Эстония исторически повинна в том, что она первой в мире признала преступный режим большевиков. Отсюда вытекает, что Эстония может нести ответственность за весь вред причиненный коммунистами России в течение семидесяти лет. Конечно, такая претензия абсурдна, но она столь же абсурдна, насколько и инициатива лично Рейнсалу. Я могу повторить сказанное еще в 1991 году. Россия признала независимость Эстонии, и это означает, что никаких искусственных, идеологических, высосанных из пальца претензий быть не может. Действия Рейнсалу — провокация. На фоне того, что есть серьезные претензии к России: оккупация Крыма и действия на востоке Украины. Это реальные претензии, а не выдумки, которые не только морально, но и юридически абсолютно безграмотны».