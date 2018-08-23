Пеэтер Эрнитс - министру обороны: кто из 14 депутатов парламента является агентом влияния?

Вчера Эрнитс подал министру обороны Юри Луйке запрос, которым попросил ответить, что из 14 депутатов Рийгикогу является агентами влияния.

По словам Эрнитса, приведенным в докладе Маррана критериям отвечают 14 депутатов: Тоомас Юргенстейн, Хельмут Халлемаа, Март Хельме, Мартин Хельме, Сирет Котка, Игорь Кравченко, Тармо Куузимяэ, Яак Мадиссон, Эви Паасмяэ, Танель Тальве, Арно Сильд, Мярт Сультс, Эрки Сависаар и Харди Вольмер.

Из членов правительства, по словам Эрнитса, приведенным руководителем Департамента внешней разведки критериям отвечает лишь занимавший короткое время пост министра сельского хозяйства Мартин Репинский.

Ход мысли Эрнитса приведен в тексте его запроса. Его Postimees публикует в полном объеме:

«Недавно, 24 июля 2018 года, Eesti Päevaleht опубликовал доклад генерального директора подчиняющегося вам Департамента внешней разведки Микка Маррама, в котором четко сказано, что «мы установили сеть политиков, журналистов, дипломатов и предпринимателей, которые являются агентами влияния России и занимаются тем, что приказывает Кремль. Политики, которые несколько лет назад находились на обочине местной политики, теперь попали в парламент или в правительство, и мы четко видим, что эти люди являются там агентами России».

В 2015 году и позже впервые в парламент попали следующие депутаты законодательных собраний самоуправлений: Ольга Иванова, Яанус Карилайд, Тоомас Паур, Хельмут Халлемаа, Мярт Сультс, Танель Тальве, Эрки Сависаар, Тийт Терик, Марко Шорин, Дмитрий Дмитриев, Катрин Таммемяги, Тоомас Витсут, Тоомас Вяйнасте, Аннели Отт, Тоомас Юргенстейн, Харди Вольмер, Михаил Корб, Мартин Репинский, Сирет Котка, Тармо Тамм, Эви Паасмяэ, Игорь Кравченко, Тармо Круузимяэ, Яак Мадиссон, Март Хельме, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас и Арно Сильд.

Простыми депутатами самоуправлений, про которых можно сказать «находившиеся на обочине местной политики» из них были Тоомас Юргестейн, Хельмут Халлемаа, Март Хельме, Мартин Хельме, Сирет Котка, Игорь Кравченко, Тармо Куузимяэ, Яак Мадиссон, Эви Паасмяэ, Танель Тальве, Арно Сильд, Мярт Сультс, Эрки Сависаар и Харди Вольмер. Остальные, например, Михаил Корб и Ольга Иванова были старейшинами таллиннских районов Кесклинн и Ласнамяэ, Хенн Пыллуаас – мэром Сауэ, Яанус Карилайд – председателем волостного собрания Хаапсалу и так далее. Все они были руководителями самоуправлений.

Из попавших в правительство людей, «которые несколько лет назад находились на обочине местной политики», под критерий подходит лишь баллотировавшийся в Иллукаское волостное собрание Мартин Репинский. Министр Тармо Тамм раньше был мэром Пыльва, министр Михаил Корб – старейшиной таллиннского района Кесклинн.

Таким образом, по утверждению генерального директора Департамента внешней разведки, агентами влияния России должен быть кто-то, в кого вложилась Россия и кто исполняет приказы Кремля:

В Рийгикогу - Тоомас Юргестейн, Хельмут Халлемаа, Март Хельме, Мартин Хельме, Сирет Котка, Игорь Кравченко, Тармо Круузимяэ, Яак Мадиссон, Эви Паасмяэ, Танель Тальве, Арно Сильд, Мярт Сультс, Эрки Сависаар и Харди Вольмер.

В правительстве – Мартин Репинский.

Господин министр обороны, в связи со сказанным выше, прошу ответить на следующие вопросы: