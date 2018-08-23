Чт, 23.08.2018
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  • Видео: футболист "Нымме Калью" плюнул в соперника и получил длительную дисквалификацию

Видео: футболист "Нымме Калью" плюнул в соперника и получил длительную дисквалификацию

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Форвард "Нымме Калью" Лилиу, являющийся лучшим снайпером текущего чемпионата Эстонии, будет вынужден пропустить из-за своего хамского поступка матчи Премиум-Лиги, передает Postimees.

Инцидент имел место две недели назад, когда островитяне приехали в гости к "Калью". Бразилец Лилиу плюнул в игрока соперника, но судьи момент не увидели. Только когда сам пострадавший обратился к арбитрам, те, увидев слюну на голове Прууля, зафиксировали эпизод и передали его в судейскую комиссию ЭФС. После проведенного анализа видеозаписи матча, был установлен факт нарушения и дело было передано в КДК ЭФС, который вынес решение о четырехматчевой дисквалификации Лилиу.

"Нымме Калью" получит своего основного форварда теперь только в середине сентября. Лилиу пропустит матч с "Левадией", который состоится второго сентября.

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