Видео: футболист "Нымме Калью" плюнул в соперника и получил длительную дисквалификацию

Инцидент имел место две недели назад, когда островитяне приехали в гости к "Калью". Бразилец Лилиу плюнул в игрока соперника, но судьи момент не увидели. Только когда сам пострадавший обратился к арбитрам, те, увидев слюну на голове Прууля, зафиксировали эпизод и передали его в судейскую комиссию ЭФС. После проведенного анализа видеозаписи матча, был установлен факт нарушения и дело было передано в КДК ЭФС, который вынес решение о четырехматчевой дисквалификации Лилиу.