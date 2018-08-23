В Ида-Вирумаа могут построить еще один завод по производству сланцевого масла

По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, развитие сланцевой промышленности является частью естественным образом происходящего PÕXIT. «Срок жизни построенных в 1960-х годах энергоблоков заканчивается. Наиболее старые энергоблоки в Нарве уже закрыты. В следующем году будет завершена эксплуатация еще как минимум трех возрастных и менее эффективных блоков с общим объемом приблизительно 600 МВт. Выбывающую мощность частично заменит современная и эффективная электростанция Аувере, которую мы недавно приняли от General Electric. Эти процессы, а также происходящее в Eesti Energia развитие возобновляемой энергетики, являются частью трансформации энергетики, что, на мой взгляд, является сутью процесса PÕXIT», - отметил председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. Стратегическая цель Eesti Energia увеличить часть электроэнергии, производимой из возобновляемых и альтернативных источников, до 40% к 2022 году.

По заверениям Суттера, будущим производства энергии из сланца является совместное производство электроэнергии и сланцевого масла при помощи технологии Enefit280. «Совместное производство масла и электричества в процессе Enefit280 является наиболее эффективным и экологически чистым производственным процессом. Разумно придать ценность самому важному ископаемому Эстонии – сланцу – при помощи данного процесса», - отметил Суттер.

По словам председателя правления Eesti Energia, сейчас предприятие подготавливает инвестиционное решение о строительстве нового завода по производству сланцевого масла и будет готово предоставить его собственнику в начале следующего года. Суттер отметил, что сланцевая промышленность становится на предприятии крупной энергетикой, что сопровождается использованием помимо сланца также и других источников энергии – биомассы, старых автомобильных шин, торфа. «Естественно крупная энергетика останется регулируемой», - добавил он.