Истории безработных в Эстонии: работу удалось найти только через много лет поисков

Собранные за первые шесть месяцев этого года истории людей, получивших работу через Кассу по безработице, с одной стороны вдохновляют, поскольку показывают, что при желании все возможно, но с другой стороны наглядно демонстрируют, как долго приходится искать работу, передает Postimees.
Касса по безработице сама подчеркивает, что поиск работы зачастую долгий процесс, поскольку, хотя сейчас на рынке труда наблюдается нехватка рабочих рук, каждому человеку необходимо найти работу, которая подходит ему, работодателю, а также следует учитывать пожелания человека, его возможности. По состоянию на конец июля в Кассе по безработице зарегистрировано 29 992 безработных.
Ежедневно консультанты Кассы по безработице встречаются с десятками людей, чтобы помочь им найти подходящее место работы. С помощью кассы в июле начали работать или занялись предпринимательством более 3300 человек. Ниже приведем реальные истории людей, которые получили работу через Кассу по безработице. Их имена изменены.
Март
История Марта началась в феврале 2012 года, когда он в возрасте 45 лет впервые пришел в Кассу по безработице. До этого он 15 лет проработал столяром. Найти новую работу было проблематично из-за незначительных компьютерных навыков, проблем со здоровьем и с алкоголем.
На данный момент Марк прошел компьютерные курсы и во время практики получил все необходимые навыки. Но самый большой прорыв в поиске новой работы произошел благодаря консультированию зависимых и примирение с близкими. Новое место работы он получил в созданной членами семьи фирме.
Лука
Лука (53 года), стал числиться безработным в октябре 2014 года. Он из Южной Европы и не говорил на эстонском языке. У него был опыт работы маляром на эстонском мебельном предприятии. Рабочие отношения были прекращены, поскольку Лука не знал эстонского и коллективу было тяжело объяснять ему рабочие задания. Лука был готов к новой работе, но в общение с работодателем мешало отсутствие знания эстонского языка.
Его отправили от кассы на курсы эстонского языка на уровень А-1, но этих знаний было недостаточно, поскольку отсутствовала ежедневная практика. Консультант Луки вспомнил одно предприятие в Таллинне, владелец которого был той же национальности.
Консультант позвонил работодателю, обрисовал ситуацию и спросил, не хочет ли он взять Луку на работу. Работодатель знал эстонский язык и сказал, что согласен, отметив, что у Луки будет возможность практиковаться в эстонском. С работодателем был заключен договор о пособии на выплату заработной платы и Лука приступил к работе в августе 2017 года.
Тийна
Тийна стала числиться безработной в июне 2014 года, когда ей было 22 года. Ранее она закончила среднюю школу и занималась воспитанием ребенка. Обращаясь в Кассу по безработице, она сразу знала, чего хочет и каким видит свое будущее.
Она хотела учиться на парикмахера. Тийна обсудила свои возможности для посещения курсов с консультантом и, когда осенью 2014 года ребенок пошел в детский сад, она пошла на курсы парикмахера в Таллинне. После курсов она прошло практику, чтобы получить практические умения и поднабраться уверенности.
После практики она прошла курсы предпринимательства, написал бизнес-план, занялась поисками подходящего помещения. В марте 2017 года Тийна вновь предоставила дополненный бизнес-план, который был одобрен. На данный момент она занимается предпринимательством.
Марис
30-летняя Марис впервые вошла в число безработных в 2006 году, когда ей было 18 лет. В течение 12 лет большую часть времени она была зарегистрирована безработной. За это время она успела воспользоваться различными услугами, прошла курсы помощника повара, приняла участие в трудовом тренинге, посетила консультацию по долговым обязательствам и побеседовала на разные темы с консультантом по карьере.
В последние годы она несколько раз по собственному желанию снимала себя с учета безработных, поскольку у нее не было больше мотивации искать работу и она не была готова принимать участие в различных курсах и тренингах. Весной этого года Марис решила что-то поменять, начала активно искать работу и предлагать свою кандидатуру. Она нашла работодателя, который был готов взять ее на работу.
Она побывала на пробном дне, а Касса по безработице поддержала ее пособием на выплату заработной платы и Мари получила работу, на которой она трудится до сих пор.