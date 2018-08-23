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В Таллинне могут ввести налог для туристов

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Туристы в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт считает целесообразным ввести специальный налог для посещающих столицу туристов.

По его словам, туризм является важным сегментом экономики, и Таллинн постоянно инвестирует средства в используемую туристами городскую среду и туристический маркетинг, спонсирует крупные международные мероприятия, передает Rus.ERR.

"Даже если мы введем туристический налог в размере 1 евро за каждые проведенные в гостинице сутки, город дополнительно заработает 2,8 млн евро за год. Собранные средства мы направим на развитие городской инфраструктуры, реставрацию исторических и сакральных зданий в Старом городе, рекламу региона, поддержку проводимых в городе международных мероприятий и частичную компенсацию связанных с туристами расходов", - сказал Кылварт.

"В Европе есть 15 государств, которые таким образом используют доход от туризма в местных самоуправлениях для сохранения и развития своей среды", - заявил председатель Таллиннского горсобрания.

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