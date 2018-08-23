Чт, 23.08.2018
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  • Галерея: воздушный гимнаст рисковал жизнью на стройке Porto Franco в Староталлиннском порту

Галерея: воздушный гимнаст рисковал жизнью на стройке Porto Franco в Староталлиннском порту

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Собственники такого уникального проекта, как Porto Franco в центре Таллинна, и краеугольный камень в фундамент устанавливают не просто так, а с помощью  воздушного гимнаста и двух башенных кранов.

Начало церемонии по закладке краеугольного камня было обычным: шампанское и торжественные речи. Но потом на один из подъемных кранов ловко забрался парень в черных брюках и белой рубашке, и началось короткое, но запоминающееся на всю жизнь шоу.

Гимнаст, бесстрашно скользя по канату, достал капсулу, закрепленную на тросе, растянутом между двумя подъемными кранами на головокружительной высоте, под аплодисменты спустился с ней вниз, капсулу заполнили, как это обычно делается, сувенирами, призванными рассказать потомкам о нашей с вами жизни, и представители фирмы-застройщика, а также архитектурного бюро и городских властей замуровали ее в отверстие в бетонной плите будущего торгово-развлекательного комплекса Porto Franco. 

Porto Franco - уникальный проект, который соединит центр города с морем и создаст приморскую зону развлечений и предпринимательства. В проект будет инвестировано 160 млн евро. Магазины и предприятия общественного питания займут 35 000 м2, офисы - 31 700 м2. На подземной автостоянке можно будет разместить 1250 машин.

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