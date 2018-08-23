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Галерея: в таллиннском парке Хирве прошел митинг

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В четверг вечером в таллиннском парке Хирве прошел митинг в честь 31-ой годовщины легендарного митинга. Во время мероприятия также обсудили будущее эстонской национальной идеи.

23 августа 1987 года в парке Хирве прошла первая политическая манифестация, на которой участники потребовали обнародовать секретные протоколы к пакту Молотова – Риббентропа.

На сегодняшнем мероприятии в парке среди прочих выступили Март Хельме, Хенн Пыллуаас, Руубен Каалеп, Урмас Эспенберг, Георг Кирсберг и Тийт Мадиссон.

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