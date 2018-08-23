Фото: загоревшийся мусор привел к пожару в доме
23 августа 2018, 20:23
Сегодня с 19.19 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Валга в здании на улице Куперьянова, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
На место происшествия выехали две машина валгаских спасателей. Когда они прибыли на место, из нескольких окон заброшенного здания на углу улиц Куперьянова и Педели был виден дым. Когда-то здание было жилым домом.
По словам руководителя спасательной команды Марко Пихлака, горел мусор.
Спасатели быстро потушили пожар и проветрили помещения.
В этом доме пожары случались и ранее. «Это проблема пустующих домов, в которые вход свободен», - говорит Пихлак.