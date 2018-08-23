Чт, 23.08.2018
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В прошлом году в Эстонии усыновили 71 ребенка

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Ребенок и мать. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images

В прошлом году в Эстонии был усыновлен в общей сложности 71 ребенок, в том числе 33 ребенка адаптированы в новые семьи.

По состоянию на июль в этом году в новые семьи усыновлены 14 детей, а семей, которые хотели бы усыновить ребенка, насчитывается сейчас 245.

Департамент социального страхования подтверждает, что стоящие в очереди на усыновление ребенка занесены в регистр, все полученные из местных самоуправлений и предоставленные семьями департаменту документы имеются в наличии и чиновники за то, чтобы как можно больше детей нашли подходящие семьи.

«Наряду с усыновлением у людей есть и возможность стать попечительской семьей — на сегодня насчитывается более тысячи детей которые в замещающем (раньше называвшемся детским) доме ожидают возможности воспитываться в семье и которых по каким-либо причинам невозможно усыновить. Поэтому мы сейчас активно подыскиваем и такие семьи, которые имеют желание стать попечительскими или рассматривают такую возможность“,- сказала руководитель сферы попечительства Департамента социального страхования Надежда Леоск.

На настоящий момент с заявлениями о желании стать попечительской семьей в департамент обратились 45 семей.

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