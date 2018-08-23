Взлетающий самолет отправил школьника в больницу

12-летний мальчик наблюдал за взлетом лайнера Airbus 320 в аэропорту Скиатос вместе со своим отцом. Они стояли слишком близко к взлетной полосе, и в итоге ребенка сдуло, в результате чего он пролетел десять метров и упал на песок.