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Взлетающий самолет отправил школьника в больницу

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix / Reuters

Британский школьник попал в больницу на греческом острове Скиатос после того, как поток воздуха из турбины взлетающего самолета сбил его с ног, сообщает Mirror.

12-летний мальчик наблюдал за взлетом лайнера Airbus 320 в аэропорту Скиатос вместе со своим отцом. Они стояли слишком близко к взлетной полосе, и в итоге ребенка сдуло, в результате чего он пролетел десять метров и упал на песок.

После инцидента его немедленно госпитализировали в больницу Скиатоса. Врачи утверждают, что мальчик будет жить.

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