Галерея: ночью по дорогам Эстонии перевозили один из самых длинных грузов за всю историю
24 августа 2018, 7:06
В четверг вечером в порт Палдиски был доставлен один из самых длинных грузов в истории Эстонии.
Колонна, перевозившая лопасти для ветрогенераторов, состояла из трех длинных спецтрейлеров и четырех сопровождающих машин. Ночью лопасти транспортировали в Ида-Вирумаа на территорию ветропарка Айду, где их выгрузили на специально подготовленную для этого площадку.
Колонна двигалась по маршруту Палдиски-Кейла-Юри-Маарду-Айду. Каждый трейлер составляет около 64 метров в длину. Из Палдиски стартовали около 21.00, а до Айду добрались ранним утром в пятницу.
Речи идет о лопастях для ветрогенераторов Eleon. Их длина превышает 55 метров, а вес составляет 15 тонн.