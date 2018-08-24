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  • Галерея: ночью по дорогам Эстонии перевозили один из самых длинных грузов за всю историю

Галерея: ночью по дорогам Эстонии перевозили один из самых длинных грузов за всю историю

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В четверг вечером в порт Палдиски был доставлен один из самых длинных грузов в истории Эстонии.

Колонна, перевозившая лопасти для ветрогенераторов, состояла из трех длинных спецтрейлеров и четырех сопровождающих машин. Ночью лопасти транспортировали в Ида-Вирумаа на территорию ветропарка Айду, где их выгрузили на специально подготовленную для этого площадку.

Колонна двигалась по маршруту Палдиски-Кейла-Юри-Маарду-Айду. Каждый трейлер составляет около 64 метров в длину. Из Палдиски стартовали около 21.00, а до Айду добрались ранним утром в пятницу.

Речи идет о лопастях для ветрогенераторов Eleon. Их длина превышает 55 метров, а вес составляет 15 тонн.

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