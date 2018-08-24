Фото и видео: мужчину со странными плакатами попросили покинуть митинг в парке Хирви

В четверг вечером в таллиннском парке Хирве прошел митинг в честь 31-ой годовщины легендарного митинга. Внимание присутствующих привлек один из его участников.
Как пишет Postimees, мужчина, пришедший на мероприятие с флагом Эстонии и плакатами невнятного содержания, вступил в словесную перепалку с охранником, следившим на месте за порядком. Если охранник счел плакаты рекламой, то, по мнению их создателя, речь шла о повышении «социальной осведомленности». Несмотря на все аргументы, человека с плакатами попросили покинуть парк.
Присутствовавшие на месте члены партии EKRE окружили охранника и гостя митинга и внимательно слушали, что последний может сказать народу. В итоге мужчина переместился со своими плакатами на край парка.
Напомним, что 23 августа 1987 года в парке Хирве прошла первая политическая манифестация, на которой участники потребовали обнародовать секретные протоколы к пакту Молотова – Риббентропа.
На вчерашнем мероприятии в парке среди прочих выступили Март Хельме, Хенн Пыллуаас, Руубен Каалеп, Урмас Эспенберг, Георг Кирсберг и Тийт Мадиссон.