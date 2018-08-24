Фото: в центре Москвы обстреляли полицейских

«Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия на улице в районе посольства Камбоджи и ранил полицейского», - сказал источник.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что неизвестный мужчина 23 августа в 20.00 в центре Москвы по адресу ул. Сивцев Вражек, дом 43, открыл огонь по полицейским и был ранен ответным огнем, пострадал один сотрудник полиции. При этом источники уточняли, что напавший на полицейских стрелял из травматического оружия.

«Мужчина, напавший на сотрудников полиции, получил не совместимые с жизнью ранения. В течение 15 минут его пытались реанимировать, но он скончался», - сказал источник.

По данным информированных источников, его личность предварительно установлена: это 30-летний выходец с Кавказа Ренат Кунашев, уроженец Баксана (Кабардино-Балкария). «По предварительным данным, он не принадлежал к каким-либо экстремистским организациям», - сказал собеседник агентства.