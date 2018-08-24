Фото: в центре Москвы обстреляли полицейских

Неизвестный открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве, от полученных ранений со стороны правоохранителей нападавший умер, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
«Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия на улице в районе посольства Камбоджи и ранил полицейского», - сказал источник.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что неизвестный мужчина 23 августа в 20.00 в центре Москвы по адресу ул. Сивцев Вражек, дом 43, открыл огонь по полицейским и был ранен ответным огнем, пострадал один сотрудник полиции. При этом источники уточняли, что напавший на полицейских стрелял из травматического оружия.
«Мужчина, напавший на сотрудников полиции, получил не совместимые с жизнью ранения. В течение 15 минут его пытались реанимировать, но он скончался», - сказал источник.
По данным информированных источников, его личность предварительно установлена: это 30-летний выходец с Кавказа Ренат Кунашев, уроженец Баксана (Кабардино-Балкария). «По предварительным данным, он не принадлежал к каким-либо экстремистским организациям», - сказал собеседник агентства.
В столичном главке СК РФ заявили, что «мужчина беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо». В свою очередь источники сообщили, что рассматривается несколько версий нападения, в том числе попытка завладеть табельным оружием полицейского, хулиганские побуждения или неадекватное поведение, возможно, под воздействием наркотиков.