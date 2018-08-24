Завтра по всей Эстонии зажгут сотни костров.

«Мы призываем всех жителей Эстонии завтра на закате выйти на берег, зажечь костер и присоединиться к исполнению Песни огня», – сказал главный организатор Ночи древних огней Майрольд Вайк. «Я искренне рад, что люди уже десятый год подряд отмечают Ночь древних огней с таким размахом и энтузиазмом. В этом году, помимо костров, по всей стране устроят более ста концертов. Кроме того, каждый житель страны сможет спеть специально написанную к этому мероприятию Песнь огня», - рассказал Майрольд Вайк.

Песнь огня («Tulelaul») – это подарок Эстонии от известного музыканта Марека Садама, который является постоянным участником Ночи древних огней. 25-го августа в 20.45 песня будет одновременно звучать в эфире Raadio Elmar, Raadio Kuku и Raadio Kadi, так что ее можно будет слушать и подпевать по всей Эстонии. Кроме того, слова песни и видеоклип можно найти на сайте muinastuled.ee.

Некоторые мероприятия, которые можно посетить в рамках Ночи древних огней:

· Концерт Марека Садама на пляже Мяндъяла на Сааремаа, который в 20.45 исполнит Песнь огня для всей Эстонии.

· Просмотр фильма «Дружина» в рамках LasnaKino и огненное шоу от театра Kelfirius в парке Паэ.

· Концерт Эстонского симфонического оркестра ERSO и премьера музыкального произведения Tulikeel в порту Haven Kakumäe.

· Огненная инсталляция и концерт на пляже Ангелов рядом с памятником Русалка.

Получить более подробную информацию о мероприятиях по всей Эстонии или отметить свой костер на интерактивной карте можно здесь.

Большая праздничная неделя ЭР100 завершится Ночью древних огней, которая осветит все побережье 25 августа.