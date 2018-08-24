Завтра по всей Эстонии зажгут сотни костров.

Завтра, в Ночь древних огней, по всей Эстонии вновь зажгут сотни костров и проведут множество концертов, чтобы отдать дань древней традиции и заодно завершить празднование Большой праздничной недели ЭР100.
«Мы призываем всех жителей Эстонии завтра на закате выйти на берег, зажечь костер и присоединиться к исполнению Песни огня», – сказал главный организатор Ночи древних огней Майрольд Вайк. «Я искренне рад, что люди уже десятый год подряд отмечают Ночь древних огней с таким размахом и энтузиазмом. В этом году, помимо костров, по всей стране устроят более ста концертов. Кроме того, каждый житель страны сможет спеть специально написанную к этому мероприятию Песнь огня», - рассказал Майрольд Вайк.
Песнь огня («Tulelaul») – это подарок Эстонии от известного музыканта Марека Садама, который является постоянным участником Ночи древних огней. 25-го августа в 20.45 песня будет одновременно звучать в эфире Raadio Elmar, Raadio Kuku и Raadio Kadi, так что ее можно будет слушать и подпевать по всей Эстонии. Кроме того, слова песни и видеоклип можно найти на сайте muinastuled.ee.
Некоторые мероприятия, которые можно посетить в рамках Ночи древних огней:
· Концерт Марека Садама на пляже Мяндъяла на Сааремаа, который в 20.45 исполнит Песнь огня для всей Эстонии.
· Просмотр фильма «Дружина» в рамках LasnaKino и огненное шоу от театра Kelfirius в парке Паэ.
· Концерт Эстонского симфонического оркестра ERSO и премьера музыкального произведения Tulikeel в порту Haven Kakumäe.
· Огненная инсталляция и концерт на пляже Ангелов рядом с памятником Русалка.
Получить более подробную информацию о мероприятиях по всей Эстонии или отметить свой костер на интерактивной карте можно здесь.
Большая праздничная неделя ЭР100 завершится Ночью древних огней, которая осветит все побережье 25 августа.
Организаторы убедительно просят не запускать в этот вечер горящие бумажные фонарики, поскольку они загрязняют природу и являются пожароопасными.