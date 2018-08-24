Британские газеты. Снимок иллюстративный. ФОТО: simon dawson / REUTERS

В обзоре британской прессы:

Амнезия в России

Times публикует статью обозревателя Эдварда Лукаса о растущей популярности российского авторитаризма.

Автор напоминает о 50-й годовщине советского вторжения в Чехословакию и отмечает, что на мероприятиях в Праге в связи с этой датой не присутствовал пророссийски настроенный президент Чехии Милош Земан, а премьер-министр Андрей Бабиш, бывший доносчиком во времена коммунистического правления и находящийся сейчас во главе правительства лишь благодаря поддержке компартии, был освистан.

События 1968 года понемногу забываются. Эта амнезия больше всего заметна в России.

В 2006 году Владимир Путин во время своего визита в Прагу сказал, что Россия несет моральную ответственность за вторжение 68-го года. В сегодняшней России годовщина проходит без каких либо комментариев.

Советские диссиденты, которые провели демонстрацию протеста на Красной площади против вторжения в Чехословакию и которые понесли суровые наказания за свою храбрость, получили медали и почет от Чехии. Они должны были бы считаться героями и в современной России.

Вместо этого российское государственное телевидение транслировало «документальный» фильм, в котором утверждалось, что вторжение было необходимым для предотвращения империалистического путча.

Подобная пропаганда приносит плоды. Согласно недавнему опросу общественного мнения, лишь один из пяти россиян считает, что вторжение было неправильным шагом. Более трети считают, что вторжение было правильным.

Учитывая размеры и историю России, подобное невежество в том, что касается грехов прошлого, ужасает. Вообразите, что бы подумали жители стран Европы, если бы такие же проценты населения Германии также относились к нацистским преступлениям прошлого, в том числе и к разделу Чехословакии в 1938 году.

Тридцать лет назад все это казалось бы не только страшным, но и невозможным. В 1989 году всем казалось, что будущее будет основано на национальном суверенитете, свободе предпринимательства, демократии, свободе, Европейском союзе и НАТО.

Годы коммунистического правления считались трагической ошибкой, которая вот-вот будет исправлена. Но сейчас российское влияние растет вновь, а перед либеральными демократиями возникает все больше проблем.

Что пошло не так?

Одной из основных ошибок тогда, в 1989 году, была недооценка живучести структур старых спецслужб. Хотя их ненавидели, а их официальные структуры были закрыты, у их бывших служащих были контакты, знания и деньги - как раз в тот момент, когда был дефицит и того, и другого, и третьего. Им удалось создать свои системы влияния.

Кроме того, мы все недооценивали вредоносное влияние денег. Коррупция не только обогащает уже богатых людей. Она также подрывает доверие общества к государственным структурам, что, в свою очередь, облегчает подрывные действия извне.

В 1968 году Кремль использовал танки. Сейчас он использует банки.

В Восточной Европе в 1989 году все западное казалось замечательным из-за полного краха коммунистического эксперимента. Нам, победителям в холодной войне, доверяли. Мы это доверие растеряли из-за своего высокомерия, самонадеянности и жадности.

Мы позволили нашей прессе стать жертвой пропаганды с востока и не модернизировали наши собственные политические структуры.

В прошлом мы могли во всем винить Варшавский договор и входящие в него страны. Сейчас нам следует лишь посмотреть на себя в зеркало, пишет Эдвард Лукас в Times.

Тролли, боты и вакцины

Guardian на своей передовице пишет, что российские тролли и боты сознательно распространяют дезинформацию в интернете по вопросу о безопасности вакцин - для того, чтобы создать раскол в западном обществе.

Исследователи Университета Джорджа Вашингтона в США обнаружили это случайно. Они изучали посты в «Твиттере», пытаясь понять, как лучше распространять информацию о пользе вакцин в соцсетях, и обнаружили множество российских ботов и троллей, пытающихся подогреть дебаты о безопасности вакцинаций и тем самым подорвать существующий консенсус, что вакцины важны.

Как выяснилось, многие аккаунты принадлежат тем же российским троллям, которые предположительно вмешивались в избирательную кампанию в США в 2016 году.

Российские тролли продвигали аргументы обеих сторон как за, так и против вакцинаций, и при этом часто придавали своим постам политическую окраску.

Профессор информатики Марк Дредзе из Университета Джонса Хопкинса говорит, что тем самым российские тролли и боты пытаются сеять вражду в американском обществе.

«Продвигая одновременно аргументы обеих сторон, они подрывают доверие людей к тому, что вакцины вещь безопасная и полезная, в результате чего повышается риск заражения какой-либо болезнью для всех нас», - говорит он.

Результаты исследования деятельности российских троллей было опубликовано в American Journal of Public Health.

Газета напоминает, что во многих странах Европы в этом году наблюдается вспышка кори, что эксперты объясняют нежеланием многих родителей делать прививки своим детям.

«Большинство американцев убеждены, что прививки безопасны и эффективны, но если вы зайдете на „Твиттер“, то вам покажется, что по этому вопросу царят бурные дебаты», - цитирует газета Дэвида Бронятовски из Университета Джорджа Вашингтона.

Происхождение многих твитов сложно определить, говорит он и добавляет, что «значительная часть дебатов о прививках, судя по всему, дело рук людей, преследующих какие-то плохие цели».

Российские тролли также связывают вопрос о прививках со многими другими дебатами в американском обществе - от веры в бога до расовых проблем и до законности самого правительства США.

Исследователи также установили, что российские тролли твитят про прививки в разы чаще, чем средний участник подобных дебатов. Согласно исследованию - в 22 раза чаще, чем средний пользователь «Твиттера», пишет Guardian.

Санкции на всех

Times пишет, что адвокаты, бухгалтеры и лоббисты, помогающие российским олигархам или же контролируемым ими компаниями, которые оказались под новыми американскими санкциями, могут сами оказаться под санкциями, вне зависимости от того, в какой стране находятся.

Газета напоминает, что администрация президента Трампа в апреле наложила новые санкции на ряд российских олигархов и корпораций после того, как Великобритания обвинила Москву в том, что та применила химическое оружие при попытке убийства Сергея и Юлия Скрипалей в Солсбери.

Теперь, представители министерства финансов в Вашингтоне прояснили, что санкции, которые отрезают внесенных в список юридических и физических лиц от американской торговли, финансов и инвестиций, могут быть распространены на всех тех, кто помогает каким бы то ни было образом тем, кто подпал в санкционный список.

Во время показаний в сенате США, замминистра по вопросам терроризма и финансовой разведке Сигал Манделкер сказал, что, министерство финансов США может накладывать санкции на адвокатов и финансовых советников санкционированных лиц согласно букве американского закона о противодействии противникам Америки посредством санкций.

Это заденет адвокатов, финансовых консультантов и других людей не только в США, но и в Великобритании и других странах, пишет Times.

Тяжелая жизнь британца

Daily Express пишет, что быть британцем может быть вредно для здоровья.

Согласно исследованию, проведенному по заказу сети гостиниц Warner Leisure Hotels, именно основные черты британского характера приводят к определенным физическим симптомам.

Любовь британцев выстраиваться в очередь, нежелание на что либо жаловаться или же как-то демонстрировать свои эмоции приводят к тому, что у многих начинается головная боль, боль в плечах или скованность мышц шеи.

Примерно половина (48%) опрошенных считают, что тенденция выстраиваться в очередь - основная черта британцев. 40% называют привычку извиняться без какой либо причины, 35% - внутреннее возмущение неправильным поведением других.

Практически все опрошенные (88%) говорят, что они сами так себя ведут.

Но 44% говорят, что в результате не меньше раза в неделю из-за этого ощущают серьезный стресс.

Каждый десятый уверен, что из-за этих привычек у них повышается кровяное давление.

Невежливость и невоспитанность раздражают 42% женщин, а 24% возмущены теми, кто пытается пройти без очереди.

Из-за связанного со всем этим стресса 44% говорят, что у них начинается головная боль, спазмы в мышцах (39%) и скованность мышц шеи (20%).

Как с этими симптомами борются британцы?

Наиболее популярным считается выйти погулять в парке или на природе, а также слушать музыку или лежать в ванной, пишет Daily Express.