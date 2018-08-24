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Бывшая диссидентка Эве Пярнасте присоединилась к EKRE

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Eve Pärnaste, Tallinn, 27.04.2016 Eve Pärnaste. FOTO: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Бывшая диссидентка, борец за свободу Эстонии и одна из составителей Конституции ЭР Эве Пярнасте (67) объявила о своем вступлении в Консервативную народную партию (EKRE).

Эве Пярнасте была одним из 14 человек, в советское время подписавших предложение о создании Партии национальной независимости Эстонии, которое было опубликовано 30 января 1988 года, передает Rus.ERR.

«В настоящее время EKRE является единственной политической партией в Эстонии, которая несет в себе четкую и твердую приверженность принципам, на которых была создана Партия национальной независимости Эстонии», - прокомментировала Пярнасте в пятницу, 24 августа, через пресс-службу EKRE.

С марта 2013 по октябрь 2016 года Эве Пярнасте состояла в Партии реформ.

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