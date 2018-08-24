Бывшая диссидентка Эве Пярнасте присоединилась к EKRE
24 августа 2018, 8:25
Бывшая диссидентка, борец за свободу Эстонии и одна из составителей Конституции ЭР Эве Пярнасте (67) объявила о своем вступлении в Консервативную народную партию (EKRE).
Эве Пярнасте была одним из 14 человек, в советское время подписавших предложение о создании Партии национальной независимости Эстонии, которое было опубликовано 30 января 1988 года, передает Rus.ERR.
«В настоящее время EKRE является единственной политической партией в Эстонии, которая несет в себе четкую и твердую приверженность принципам, на которых была создана Партия национальной независимости Эстонии», - прокомментировала Пярнасте в пятницу, 24 августа, через пресс-службу EKRE.
С марта 2013 по октябрь 2016 года Эве Пярнасте состояла в Партии реформ.