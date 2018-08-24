Бывшая диссидентка Эве Пярнасте присоединилась к EKRE

Эве Пярнасте была одним из 14 человек, в советское время подписавших предложение о создании Партии национальной независимости Эстонии, которое было опубликовано 30 января 1988 года, передает Rus.ERR.

«В настоящее время EKRE является единственной политической партией в Эстонии, которая несет в себе четкую и твердую приверженность принципам, на которых была создана Партия национальной независимости Эстонии», - прокомментировала Пярнасте в пятницу, 24 августа, через пресс-службу EKRE.