Футболист угодил в тюрьму за торговлю бывшей женой

44-летний Ржепка размещал рекламу интимных услуг от имени бывшей жены Владки Ербовы в интернете. В этом ему помогала Катерина Кристелова, которая разместила три рекламы услуг эскорта.

Футболист был приговорен к шести месяцам тюрьмы. Кристелова как сообщница обязана выплатить штраф размером в 50 тысяч крон (почти две тысячи евро).

«Я сожалею. Был неправ. Но мои отношения с бывшей женой были далеки от идеальных», — заявил Ржепка. Он также подчеркнул, что к подобному шагу его подтолкнуло то обстоятельство, что ему не удавалось увидеть сына.