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Футболист угодил в тюрьму за торговлю бывшей женой

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Sparta Prague's Tomas Repka (2nd L) celebrates with team mates Vaclav Kadlec (2nd R), Bony Wilfried (L) and Ondrej Kusnir after scoring against Teplice in Prague May 15, 2010. Sparta Prague won the Czech soccer league. REUTERS/David W Cerny (CZECH REPUBLIC - Tags: SPORT SOCCER)

ФОТО: DAVID W CERNY / REUTERS

Бывший защитник английского «Вест Хэм Юнайтед» чех Томаш Ржепка был приговорен к тюремному заключению за то, что предлагал секс-услуги от имени своей бывшей супруги, передает Lenta.ru.

44-летний Ржепка размещал рекламу интимных услуг от имени бывшей жены Владки Ербовы в интернете. В этом ему помогала Катерина Кристелова, которая разместила три рекламы услуг эскорта.

Футболист был приговорен к шести месяцам тюрьмы. Кристелова как сообщница обязана выплатить штраф размером в 50 тысяч крон (почти две тысячи евро).

«Я сожалею. Был неправ. Но мои отношения с бывшей женой были далеки от идеальных», — заявил Ржепка. Он также подчеркнул, что к подобному шагу его подтолкнуло то обстоятельство, что ему не удавалось увидеть сына.

В активе Ржепки 46 игр в составе сборной Чехии. Защитник известен своими выступлениями в европейских клубах. Вместе с итальянской «Фиорентиной» Ржепка завоевал Кубок Италии. В Англии защитник выступал за «Вест Хэм Юнайтед». У Ржепки была репутация грубого игрока. За свою карьеру он 19 раз получал красную карточку.

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