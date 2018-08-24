Pоссийские клубы могут в полном составе пройти в евроосень

Если норвежский "Мельде" для "Зенита" соперник уступающий питерцам в классе, то легендарный "Рейнджерс" из Глазго соперник для уфимцев в высшей степени авторитетный и грозный. Однако "Уфа" смогла, хоть и проиграв, но сохранить после гостевого поражения 0:1 шансы на выход в групповой раунд ЛЕ.

Петербургский "Зенит" дома обыграл 3:1 "Мельде". Тренер петербуржцев Сергей Семак помнит этот клуб по своей игроцкой карьере, когда 19 лет назад после домашней победы ЦСКА в квалификации Лиги Чемпионов, армейцы уступили 0:4 в Норвегии и вылетели из еврокубков.

"Зенит" же везет в Норвегию преимущество в два мяча. Правда, "Зениту" пришлось отыгрываться, после того, как Хестад вывел на 42-й минуте гостей вперед, но за 20 последних минут матча питерцы трижды поразили ворота "Мельде". Отличились Дзюба, Заболотный и Мевля.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что рад за одноклубника Антона Заболотного, забившего второй гол петербуржцев в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Мeльде».

«Антон Заболотный забил – для него это очень хорошо, чисто для морального и эмоционального состояния. Гол окрыляет. Зовите меня Том Круз. Заболотный после моих ударов забивает, поэтому миссия невыполнима!