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Pоссийские клубы могут в полном составе пройти в евроосень

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5615525 23.08.2018 Zenit's Daler Kuzyayev, left, in the first match of the UEFA Europe League 2018/19 play-off stage between Zenit St. Petersburg and Molde (Norway). Alexander Galperin / Sputnik

ФОТО: Alexander Galperin / Sputnik

Российские клубы, "Зенит" и "Уфа" провели первые поединки заключительного квалификационного раунда Лиги Европы.

Если норвежский "Мельде" для "Зенита" соперник уступающий питерцам в классе, то легендарный "Рейнджерс" из Глазго соперник для уфимцев в высшей степени авторитетный и грозный. Однако "Уфа" смогла, хоть и проиграв, но сохранить после гостевого поражения 0:1 шансы на выход в групповой раунд ЛЕ.

Петербургский "Зенит" дома обыграл 3:1 "Мельде". Тренер петербуржцев Сергей Семак помнит этот клуб по своей игроцкой карьере, когда 19 лет назад после домашней победы ЦСКА в квалификации Лиги Чемпионов, армейцы уступили 0:4 в Норвегии и вылетели из еврокубков.

"Зенит" же везет в Норвегию преимущество в два мяча. Правда, "Зениту" пришлось отыгрываться, после того, как Хестад вывел на 42-й минуте гостей вперед, но за 20 последних минут матча питерцы трижды поразили ворота "Мельде". Отличились Дзюба, Заболотный и Мевля.

Нападающий «Зенита»  Артем Дзюба признался, что рад за одноклубника Антона Заболотного, забившего второй гол петербуржцев в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Мeльде».

«Антон Заболотный забил – для него это очень хорошо, чисто для морального и эмоционального состояния. Гол окрыляет. Зовите меня Том Круз. Заболотный после моих ударов забивает, поэтому миссия невыполнима!

Счет, с одной стороны комфортный, с другой стороны – нет. Все решится в Норвегии», – сказал Дзюба официальному сайту "Зенита".

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