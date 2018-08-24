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Эксперты установили причину пожара в торговом центре «Зимняя вишня»

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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня».

ФОТО: HANDOUT/REUTERS

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался неисправным, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Коммерсантъ» и результаты экспертизы электрооборудования.

На изучение экспертам «Бюро независимых экспертиз» предоставили несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторами. Специалисты выявили ряд технических проблем, вызванных неправильной реконструкцией и эксплуатацией здания. По косвенным признакам им удалось выяснить, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками.

Отмечается, что из-за протечек в крыше произошло замыкание. Об этом свидетельствуют и кадры с видеокамер ТРЦ — на них зафиксировано падение некого «светящегося объекта». В материалах экспертизы также говорится, что все звенья электропроводки должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями, однако в ТРЦ защита не сработала.

Специалисты считают, что автоматы в цепи освещения могли быть неисправны или не установлены. Один из обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» Игорь Полозиненко, изучив результаты экспертизы, выступил с открытым письмом, в котором заявляет о необходимости привлечь к уголовной ответственности чиновников, утвердивших проект реконструкции здания. Компания Полозиненко «Системный интегратор» должна была обслуживать противопожарную систему в торговом центре. Чтобы привести ее в рабочее состояние, эксперты компании запросили 10 миллионов рублей, но получили 300 тысяч рублей.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали десять человек. 21 августа торговый центр полностью снесли.

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