Вымогатели отвезли жертву в лес и показали ей её могилу

Это была суббота. В вечерних сумерках перед домом остановился автомобиль Opel Zafira. По приглашению знакомого мужчина выходит на улицу, чтобы поговорить.

Не имея никаких дурных предчувствий, человек садиться в машину и понимает, что кроме них двоих, в салоне есть и другие люди. Рядом с ним на заднем сидении находится 40-летний Янек. За рулем – 29-летняя Мерли, которая нажимает на педаль газа.

Приказ выманить человека из дома, предположительно, отдал знакомый всем пассажирам автомобиля Янек. На Рижском шоссе в Пярну выманивавший знакомый выходит. Жертве Янек приказывает оставаться на месте. «Прокатимся», - сообщает он.

Машина едет по Рижскому шоссе в сторону улицы Папинийду и выезжает за город. «Теперь другой возможности нет, - говорит Янек. – Могила для тебя выкопана и когда доберемся до места, ты в нее ляжешь».

Теперь у попутчика Мерли и Янека возникает страх. Янек же сидел за убийство. Янек говорит, что потерпевшему придется заплатить Мерли. Предполагаемый долг не такой уж и маленький – 3000 евро.

Добравшись до лесного массива, водитель останавливает машину. Янек отдает пассажиру распоряжение выйти и ведет его в гущу леса. Потерпевший теперь окончательно понимает, что Янек не соврал. Ему кажется, что перед ним действительно могила. «Пойдешь туда!» - угрожает Янек.

Перед страхом смерти жертва обещает послезавтра отдать деньги. Этого оказывается достаточно, чтобы не лечь в могилу прямо сейчас. Вымогатель снова зовет жертву в машину и говорит, что в понедельник нужно будет заплатить 200 евро. Мужчину отвозят обратно в город и высаживают на парковке магазина, где позволяют ему уйти. На всякий случай Янек еще раз напоминает, что послезавтра нужно будет раскошелиться.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, в какой-то момент исчезновение потерпевшего заметил один человек, который забеспокоился и позвонил в Центр тревоги. Так эта история попала в орбиту интересов полиции.

Старший прокурор Гарди Андерсон сказал, что потерпевший ничего не был должен людям, которые отвезли его в лес: «Предположительно, речь идет о долге, выкупленном у сожителя Мерли, но это лишь слова обвиняемых. Таким образом, нельзя говорить, что требовали погашения долга. Скорее у потерпевшего под угрозой насилия требовали деньги».

«Поездкой к могиле они продемонстрировали жестокость, беспечность и полное наплевательство на ценности, - подчеркнул Андерсон. – Чтобы получить 200 евро человека вогнали в состояние глубочайшего страха».

Согласно вступившему в силу приговору, сейчас уже ясно, что как минимум один из подельников действительно вымогал деньги. Мерли заключила с прокуратурой соглашение. Таким образом, она подтвердила, что осознает нарратив инкриминированного ей преступления.

А суд продолжается. И хотя Мерли, заключив договор, согласилась с обвинением в вымогательстве, совершенном группой лиц, никто другой за то же преступление пока обвинительного приговора не имеет. В октябре в суде будут спорить по поводу доказательств, а также о возможной вине предполагаемого подельника.

Защитник подсудимого Антс Ныммик отметил, что даже при наличии лучших побуждений, он не смог бы сейчас ответить на вопросы журналиста: «Если я сейчас начну делиться информацией, я сам попаду под статью».

«Это очень интересный случай, - признал Ныммик. – У нас это дело идет очень эмоционально. На предварительном заседании я подал ходатайство о ведении заседаний в закрытом режиме, но прокурор пришел к выводу, что все общество должно знать, какие преступники живут среди нас».

Ныммик сказал, что возможно его клиент согласится о чем-то рассказать. «Но сейчас нельзя», - добавил он.

Заключение договора с одним обвиняемым Андресон считал вероятным, поскольку, по его мнению, вклад Мерли в вымогательство был меньшим. Суд приговорил ее к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы условно. Имея испытательный срок в четыре с половиной года, Мерли должна подчиняться криминальному надзору.

Пенитенциарный кодекс говорит, что за вымогательство, совершенное группой лиц, и сопряженное с лишением человека свободы, суд может приговорить к тюремному заключению на срок от четырех до 12 лет.