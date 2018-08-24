Сегодня Таллинн посещает более 6000 круизных туристов

В пятницу Таллинн посещает до 6100 туристов с четырех круизных судов.
В 8 часов в Таллинне ошвартовалось вмещающее до 1000 пассажиров Europa 2, которое покинет порт Ванасадам в 14 часов.
В 9 часов в Таллинне ошвартовалось Aidadiva, которое вмещает до 2000 пассажиров и покинет порт в 17 часов. Также в 9 часов в Таллинн прибыло Marella Discoveri, вмещающее до 1000 пассажиров. Это судно также покинет порт в 17 часов.
В 11 часов в Таллинне ошвартуется Brilliance of the Seas, вмещающее до 2100 пассажиров. Судно покинет порт в 18 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посещают Таллинн впервые.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 311 раз, а Сааремаа пять раз.