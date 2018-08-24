Украинцы оскорбили эстонских чиновников

Украинские легионеры "Левадии" и "Калью", Юрий Ткачук и Андрий Маркович, за неподобающее поведение во время прохождения допинг-контроля получили от Эстонского футбольного союза денеждные штрафы. Маркович наказан на 290 евро, Ткачук на 190, передает Postimees.
"Футболисты вели себя в отношении чиновников антидопингового комитета крайне грубо, мы посчитали, что должны сообщить об этом и в ЭФС." - рассказала член правления Антидопингового комитета, Элина Кивинукк. По ее словам, впервые спортсмены так неадекватно отреагировали на допинг-контроль.
Однако, по заверениям ЭФС, дело не в нарушении допинг-правил. Футболистов наказал сам ЭФС. "Если спортсмены отказываются от сотрудничества на допинг-контроле или ведут себя там неадекватно, то это, по нашему мнению, очень серьезный знак. Отказ от сдачи пробы - нарушение допинг-правил, а намеки поведением на возможный отказ - также неприемлемы", - сказал пресс-атташе ЭФС Михкель Уйболехт.
По данным Postimees, протестовали Ткачук и Маркович в отншении того, что на контроль вызвали двух украинцев, а в помещении для сдачи проб громыхала музыка. На просьбу сделать музыку потише работники допинг-контроля ответили отказом и были, по словам футболистов, провокативны. В конце концов, Ткачук и Маркович сдали пробы.