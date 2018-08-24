Украинцы оскорбили эстонских чиновников

"Футболисты вели себя в отношении чиновников антидопингового комитета крайне грубо, мы посчитали, что должны сообщить об этом и в ЭФС." - рассказала член правления Антидопингового комитета, Элина Кивинукк. По ее словам, впервые спортсмены так неадекватно отреагировали на допинг-контроль.

Однако, по заверениям ЭФС, дело не в нарушении допинг-правил. Футболистов наказал сам ЭФС. "Если спортсмены отказываются от сотрудничества на допинг-контроле или ведут себя там неадекватно, то это, по нашему мнению, очень серьезный знак. Отказ от сдачи пробы - нарушение допинг-правил, а намеки поведением на возможный отказ - также неприемлемы", - сказал пресс-атташе ЭФС Михкель Уйболехт.