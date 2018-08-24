Пт, 24.08.2018
Единственное, что отличает Россию от других – это размер территории. Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Motorola запатентовала необычное переиздание знаменитого RAZR V3

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

A woman takes a picture in front of a Motorola logo before the worldwide presentation of the Moto G mobile phone in Sao Paulo November 13, 2013. The new Motorola phone, which is being aimed at consumers in developing markets like Brazil and India as well as budget-buyers in Western countries, is the second major new product that Motorola has developed since its acquisition by Internet company Google in 2012. REUTERS/Nacho Doce (BRAZIL - Tags: BUSINESS LOGO TELECOMS)

ФОТО: Nacho Doce / REUTERS

С начала прошлого года в сети ходят слухи о перезапуске культовой раскладушки Motorola RAZR V3, но только сейчас появились первые подробности будущего гаджета. В одной из патентных заявок описывается устройство, сильно напоминающее знаменитый телефон середины 2000-х.

Судя по данным в документе, нас ждет не обычное обновление старого гаджета в похожем корпусе, а полное преображение его концепции, пишет 4pda.ru.

Motorola RAZR

На представленных в патенте изображениях показан смартфон вытянутой формы, который можно складывать пополам — прямо как раскладушки из «нулевых».

Motorola RAZR

Так как современные технологии пока не позволяют сложить дисплей полностью пополам, то в месте его изгиба будет образовываться небольшое свободное пространство.

Motorola RAZR

Стоит понимать, что представленные в патенте изображения зачастую призваны отобразить общую концепцию устройства, поэтому в реальности оно может выглядеть иначе. Например, можно ожидать тонких рамок вокруг дисплея и наличия других современных технологий вроде двойной камеры.

Представители Lenovo, которой принадлежит мобильный бренд Motorola, уже неоднократно подтверждали разработку переиздания Motorola RAZR V3, но сроки его выхода держатся в секрете.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ