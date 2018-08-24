Motorola запатентовала необычное переиздание знаменитого RAZR V3

С начала прошлого года в сети ходят слухи о перезапуске культовой раскладушки Motorola RAZR V3, но только сейчас появились первые подробности будущего гаджета. В одной из патентных заявок описывается устройство, сильно напоминающее знаменитый телефон середины 2000-х.
Судя по данным в документе, нас ждет не обычное обновление старого гаджета в похожем корпусе, а полное преображение его концепции, пишет 4pda.ru.
На представленных в патенте изображениях показан смартфон вытянутой формы, который можно складывать пополам — прямо как раскладушки из «нулевых».
Так как современные технологии пока не позволяют сложить дисплей полностью пополам, то в месте его изгиба будет образовываться небольшое свободное пространство.
Стоит понимать, что представленные в патенте изображения зачастую призваны отобразить общую концепцию устройства, поэтому в реальности оно может выглядеть иначе. Например, можно ожидать тонких рамок вокруг дисплея и наличия других современных технологий вроде двойной камеры.
Представители Lenovo, которой принадлежит мобильный бренд Motorola, уже неоднократно подтверждали разработку переиздания Motorola RAZR V3, но сроки его выхода держатся в секрете.