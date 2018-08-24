Американке дали пять лет за передачу СМИ секретной информации о России

Ей грозило до 10 лет тюрьмы, однако обвиняемая пошла на сделку со следствием, полностью признав свою вину и согласившись на пятилетний срок. Тем не менее, и при этой "мягкости" судей речь идет о самом жестком в истории США приговоре за преступление, связанное с передачей секретной информации СМИ.