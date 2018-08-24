В Ласнамяэ начинается ремонт внутриквартальных проездов

Rus.Postimees.eeТаллиннВ Ласнамяэ начинается ремонт внутриквартальных проездовВ Ласнамяэ начинается ремонт внутриквартальных проездовrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать24 августа 2018, 10:23Väike-Kuke teeremontФОТО: Mailiis OllinoВ понедельник, 27 августа, начнется восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в Ласнамяэ, сообщает Раэпресс.Работы стартуют перед домом 12 по улице Паэкааре, продолжатся приведением в порядок тротуара перед домом 18 по улице Вирби и проездами в районе домов 28 по улице Коорта и номер 1 по улице Выру.Стоимость работ – около 105 000 евро, срок завершения – октябрь.Вирбивыруласнамяэпаэкааре