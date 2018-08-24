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В Ласнамяэ начинается ремонт внутриквартальных проездов

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Väike-Kuke teeremont

ФОТО: Mailiis Ollino

В понедельник, 27 августа, начнется восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в Ласнамяэ, сообщает Раэпресс.

Работы стартуют перед домом 12 по улице Паэкааре, продолжатся приведением в порядок тротуара перед домом 18 по улице Вирби и проездами в районе домов 28 по улице Коорта и номер 1 по улице Выру.

Стоимость работ – около 105 000 евро, срок завершения – октябрь.

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