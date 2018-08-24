В Свободной партии растет напряжение, под Херкелем качается кресло председателя
24 августа 2018, 10:54
На состоявшемся в четверг собрании правления Свободной партии бывший зампред политической силы Яанус Оянгу заявил о выходе из руководящего органа. Как пишет Rus.ERR, на собрании Андреса Херкеля призывали подать в отставку с поста председателя партии.
В интервью порталу ERR Uudised Херкель подтвердил, что в партии есть определенное недовольство, но не назвал его масштабы.
«Не хочу комментировать, пока у меня не будет информации о том, идет ли речь об отдельных людях или об общем недовольстве в партии. Сначала предпочел бы поговорить с людьми», - сказал лидер свободников, добавив, что есть разные пути, возможен и созыв внеочередного съезда.