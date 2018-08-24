В Свободной партии растет напряжение, под Херкелем качается кресло председателя

В интервью порталу ERR Uudised Херкель подтвердил, что в партии есть определенное недовольство, но не назвал его масштабы.

«Не хочу комментировать, пока у меня не будет информации о том, идет ли речь об отдельных людях или об общем недовольстве в партии. Сначала предпочел бы поговорить с людьми», - сказал лидер свободников, добавив, что есть разные пути, возможен и созыв внеочередного съезда.