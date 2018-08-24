Торговцы жалуются на уменьшение числа посетителей торговых центров

При этом, как отметил Вигул, доходы собственников торговых центров не уменьшились, потому что они зависят не столько от количества посетителей, сколько от арендной платы, выплачиваемой арендаторами. «Торговые центры сами число посетителей не обнародуют, но от арендаторов получены сигналы, что за последний год число людей, посещающих магазины, уменьшилось, и эта ситуация уже пугает», - прокомментировал Кирилл Вигул.

«Экономика процветает, но многие люди больше не курсируют по магазинам в поисках лучших предложений, а заказывают необходимое по интернету. Вторая причина снижения количества посетителей - это очень серьезная конкуренция торговых центров», - сказал Вигул.

«В целом арендаторы рассчитывают на определенное количество посетителей, а если их число падает, логично задать вопрос: что тогда предпринимает торговый центр? Можно понизить арендную плату, увеличить маркетинговый бюджет или начать внедрять что-то уникальное».

«Торговый центр будущего - это, скорее, центр досуга, где люди могут провести целый день. Поэтому собственники открывают в торговых центрах привлекательные аттракционы, и торговое предприятие превращается в гигантский развлекательный центр с многозальным кинотеатром или колесом обозрения на крыше», - сказал Вигул.