Торговцы жалуются на уменьшение числа посетителей торговых центров

По словам руководителя отдела коммерческой недвижимости фирмы 1Partner Kирилла Вигула, арендаторы площадей в торговых центрах жалуются на уменьшение в последнее время числа посетителей.
При этом, как отметил Вигул, доходы собственников торговых центров не уменьшились, потому что они зависят не столько от количества посетителей, сколько от арендной платы, выплачиваемой арендаторами. «Торговые центры сами число посетителей не обнародуют, но от арендаторов получены сигналы, что за последний год число людей, посещающих магазины, уменьшилось, и эта ситуация уже пугает», - прокомментировал Кирилл Вигул.
«Экономика процветает, но многие люди больше не курсируют по магазинам в поисках лучших предложений, а заказывают необходимое по интернету. Вторая причина снижения количества посетителей - это очень серьезная конкуренция торговых центров», - сказал Вигул.
«В целом арендаторы рассчитывают на определенное количество посетителей, а если их число падает, логично задать вопрос: что тогда предпринимает торговый центр? Можно понизить арендную плату, увеличить маркетинговый бюджет или начать внедрять что-то уникальное».
«Торговый центр будущего - это, скорее, центр досуга, где люди могут провести целый день. Поэтому собственники открывают в торговых центрах привлекательные аттракционы, и торговое предприятие превращается в гигантский развлекательный центр с многозальным кинотеатром или колесом обозрения на крыше», - сказал Вигул.
Но, по мнению руководителя отдела коммерческой недвижимости фирмы 1Partner, такие концепции торговых центров не являются хорошей альтернативой. «У наших людей, в отличие от жителей других европейских столиц, нет иного выбора. В Таллинне нет так называемых торговых улиц, и торговый центр по-прежнему остается самым простым способом заполучить клиентов. Поэтому, даже если количество посещений падает, число желающих арендовать торговые площади не уменьшается», - отметил Вигул.