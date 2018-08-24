Галерея: в городке Ülemiste открылось уникальное помещение для собраний и переговоров

«Мы - большие поклонники современной эстонской архитектуры и хотим предложить работающим в городке людям новое необычное место для проведения собраний», - говорит председатель правления фирмы Mainor Ülemiste Маргус Нылвак. В течение месяца этим оригинальным модульным домом можно пользоваться бесплатно.

Дом ÖÖD был создан в 2016 году и уже стал известен в более чем пятидесяти странах. Благодаря зеркальному фасаду строение хорошо вписывается в окружающую среду, а прозрачные стены домика площадью всего 18 квадратных метров делают его визуально значительно просторнее.

«Предложение сотрудничества с городком Ülemiste было для нас большой честью, потому что инновации и энергия этого места всегда нас очаровывали. Наш конференц-зал ÖÖD среди офисных зданий смотрится чрезвычайно естественно и великолепно сочетается как с соседними современными гигантами, так и со старыми известняковыми стенами. Однако, прежде всего мы рады узнать, что теперь появилась возможность открыть дверь зеркального дома и стать частью его сущности», - сказал Андреас Тийк, один из создателей домов ÖÖD.