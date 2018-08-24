Хорошая возможность иметь дополнительный доход

Надежные вклады с высоким процентом

Кредитно-сберегательное общество ERIAL предлагает самую большую процентную ставку по сберегательному вкладу в Эстонии, которая равна 12% годовых. Это стало возможным за счет финансово-инвестиционной стратегии и взвешенной системе анализа и оценки рисков. ERIAL предлагает четыре вида вкладов, и клиенты сами определяют наиболее подходящий.

Сберегательный вклад - 12% годовых;

Накопительный вклад - 11% годовых;

Срочный вклад - 10% годовых;

Расчётный вклад - 9% годовых.

Как работает кредитно-сберегательное общество?

Кредитно-сберегательное общество ERIAL – это финансовый кооператив, который принадлежит его членам. Деятельность кооператива направлена на организацию системы финансовой взаимопомощи: от одних участников принимаются вклады, которые затем используются для выдачи кредитов другим участникам. Право пользования услугами кооператива имеют только его члены.

Принципы, применяемые для обеспечения возврата выданных кредитов в кредитно-сберегательном обществе ERIAL

ипотека на недвижимое имущество (застроенная недвижимость, квартирная собственность, право на застройку);

залог на срочный вклад;

коммерческий залог на основное имущество получателя кредита или иное движимое имущество;

регистровый залог на транспортное средство;

поручительство частного или юридического лица;

иные признаваемые залоги.

Стремительный рост компании оправдал все ожидания клиентов

На сегодняшний день кредитно-сберегательное общество ERIAL открывает второе представительство в Таллинне по адресу Suur-Ameerika 12. Цель расширения – улучшение качества обслуживания клиентов. Напомним, что речь идет о финансовом учреждении, основанном на эстонском капитале. Его деятельность заключается в предоставлении финансовых услуг частным и юридическим лицам, которые являются его членами, а также хранении и приумножении их сбережений. Грамотная финансовая политика ERIAL позволяет накапливать деньги и выплачивать повышенные проценты по вкладам.

Представительства по обслуживанию клиентов кредитно-сберегательного общество ERIAL

Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1.этаж / отдельный вход с улицы)

Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1.этаж / отдельный вход с улицы)

ERIAL - кредитно-сберегательное общество нового типа

Да, это именно так, ERIAL - кредитно-сберегательное общество нового типа! Эстонское государство известно в мире своими решениями в области информационных технологий. Именно поэтому Эстонию характеризуют как э-государство. ERIAL старается следовать тенденциям в сфере информационных технологий. Вопреки всем известным принципам работы кредитно-сберегательных обществ, услугами ERIAL теперь можно воспользоваться не только в представительствах, но и удаленно онлайн в интернете через удобную электронную среду самообслуживания. Таким образом, все услуги и финансовые продукты ERIAL можно получать на сайте www.erial.ee, не выходя из дома, если воспользоваться ID-kaart или Mobiil-ID. В дальнейшем все новые услуги и финансовые продукты, которые планирует предлагать ERIAL, будут сразу же доступны клиентам через электронную среду самообслуживания. Напоминаем, что для доступа ко всем нашим услугам, необходимо являться членом кредитно-сберегательного общества. Для этого требуется пройти простую процедуру регистрации на сайте www.erial.ee либо в одном из наших филиалов.

Как стать клиентом и вступить в общество?