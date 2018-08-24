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Фотоновость: автомобили Google Street View снова колесят по Эстонии

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Google Street View auto.

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Сегодня до полудня неподалеку от Паламузе был замечен один из автомобилей Google Street View. Эти машины колесят по всему миру и фотографируют улицы, трехмерное изображение которых затем можно увидеть в интернете, используя сервис Google Maps.

В этом году автомобили Google объезжают Эстонию, чтобы обновить данные в своих картографических приложениях, пишет Tartu Postimees.

В последние дни машины Google были также замечены в Таллинне.

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