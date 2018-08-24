Фотоновость: автомобили Google Street View снова колесят по Эстонии
24 августа 2018, 11:42
Сегодня до полудня неподалеку от Паламузе был замечен один из автомобилей Google Street View. Эти машины колесят по всему миру и фотографируют улицы, трехмерное изображение которых затем можно увидеть в интернете, используя сервис Google Maps.
В этом году автомобили Google объезжают Эстонию, чтобы обновить данные в своих картографических приложениях, пишет Tartu Postimees.
В последние дни машины Google были также замечены в Таллинне.