Скончался легендарный футболист-олимпийский чемпион

На 94-м году жизни скончался бывший нападающий «Спартака» и сборной СССР Алексей Парамонов, сообщает официальный сайт московского "Спартака".
Ранее в этом месяце состояние здоровья ветерана резко ухудшилось, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Позже Парамонов был выписан из больницы, однако в ночь на 18 августа он был доставлен в реанимацию.
В составе «Спартака» Парамонов провел 13 сезонов (1947-1959), сыграл 302 матча и забил 73 мяча, став четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР.
Парамонов в составе сборной СССР принял участие в 13 играх и стал олимпийским чемпионом 1956 года.
Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев выразил соболезнования в связи с кончиной олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 Алексея Парамонова.
"Невозможно недооценить тот вклад, который внес в развитие отечественного футбола великий Алексей Парамонов. Он стал примером и кумиром не одного поколения игроков. Естественно, РФС окажет поддержку его семье сейчас. Мы понесли огромную потерю, весь спортивный мир скорбит," - отметил Алаев.