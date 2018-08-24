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Скончался легендарный футболист-олимпийский чемпион

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Поминальная свеча.

ФОТО: Liis Treimann

На 94-м году жизни скончался бывший нападающий «Спартака» и сборной СССР Алексей Парамонов, сообщает официальный сайт московского "Спартака".

Ранее в этом месяце состояние здоровья ветерана резко ухудшилось, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Позже Парамонов был выписан из больницы, однако в ночь на 18 августа он был доставлен в реанимацию.

В составе «Спартака» Парамонов провел 13 сезонов (1947-1959), сыграл 302 матча и забил 73 мяча, став четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР.

Парамонов в составе сборной СССР принял участие в 13 играх и стал олимпийским чемпионом 1956 года.

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев выразил соболезнования в связи с кончиной олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 Алексея Парамонова.

"Невозможно недооценить тот вклад, который внес в развитие отечественного футбола великий Алексей Парамонов. Он стал примером и кумиром не одного поколения игроков. Естественно, РФС окажет поддержку его семье сейчас. Мы понесли огромную потерю, весь спортивный мир скорбит," - отметил Алаев.

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