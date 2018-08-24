Соцдемы критикуют идею Кылварта ввести в Таллинне туристический налог

Таллиннские социал-демократы не поддерживают планы Центристской партии по введению в столице новых налогов, заявил председатель фракции соцдемов в горсобрании Райнер Вакра.
По его словам, предложенный председателем горсобрания Михаилом Кылвартом туристический налог будет сдерживать развитие туризма как в столице, так и по всей Эстонии, и нанесет сильный удар по этому сектору экономики, передает в пятницу, 24 августа, Rus.ERR со ссылкой на службу новостей «Радио 4».
Райнер Вакра пояснил, что большинство туристов прибывают в Эстонию через Таллинн, этому зачастую сопутствуют ночевки в столичных гостиницах и другие расходы. Поэтому, как отметил Вакра, обложение налогом туристов, прибывающих в Таллинн, скажется на туристическом секторе всей страны.
Напомним, что в четверг на открытии осенней сессии Таллиннского горсобрания председатель представительного органа, центрист Михаил Кылварт заявил о целесообразности введения специального налога для посещающих столицу туристов: по его словам, даже если ввести туристический налог в размере 1 евро за каждые проведенные в гостинице сутки, то город дополнительно заработает почти 3 млн евро за год.