Пт, 24.08.2018
Россия сегодня ушла куда-то слишком далеко от рок-н-ролльных ценностей Вадим Штепа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Видео: после парада в Курске перевернулся танк Т-34

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

T-34 tank sõjaväeparaadil, millega tähistati 75 aasta möödumist Kurski lahingust.

ФОТО: Natalya Bocharova / Natalya Bocharova/TASS / Scanpix

В Курске после парада в честь 75-летия Курской битвы упал танк Т-34. Как сообщают СМИ, это произошло во время погрузки танка на платформу.

Военную технику должны были вывезти из города, однако что-то пошло не так, и машина времен Великой Отечественной опрокинулась.

Т-34 даже задымился. Пожарные, которые дежурили на параде, развернули рукава и потушили машину, пишет 66.ru.

Экипаж танка — два человека — выбрался наружу, так как люк не был заблокирован. После падения Т-34 военные попросили зрителей разойтись.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ