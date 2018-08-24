Видео: после парада в Курске перевернулся танк Т-34
24 августа 2018, 11:55
В Курске после парада в честь 75-летия Курской битвы упал танк Т-34. Как сообщают СМИ, это произошло во время погрузки танка на платформу.
Военную технику должны были вывезти из города, однако что-то пошло не так, и машина времен Великой Отечественной опрокинулась.
Т-34 даже задымился. Пожарные, которые дежурили на параде, развернули рукава и потушили машину, пишет 66.ru.
Экипаж танка — два человека — выбрался наружу, так как люк не был заблокирован. После падения Т-34 военные попросили зрителей разойтись.