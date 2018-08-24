Галерея: дом, где время остановилось 21 год назад Некоторые фото могут шокировать своей натуралистичностью
24 августа 2018, 17:35
Мир полон пустых, заброшенных домов, пишет Kodustill. Когда некоторые из них обнаруживают и запечатлевают на фотографиях, перед нами открывается временная дыра.
Лето 1997 года. Тони Блэр с большим перевесом победил на парламентских выборах в Великобритании, а Spice Girls стали самой известной поп-группой. А двери одного английского дома закрылись на двадцать один год.
Колесо машины времени остановилось. На кухонном столе осталась книга, открытая на одной и той же странице уже два десятка лет. Одежда в платяном шкафу покрылась паутиной, но по-прежнему ждет своих хозяев...