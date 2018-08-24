Пт, 24.08.2018
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Стало известно, кто сколько тратит в Европе во время отпуска

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Туристы в Праге. Иллюстративное фото.

ФОТО: DAVID W CERNY/REUTERS

Евростат провел исследование и выяснил, сколько тратят граждане ЕС во время отпуска. Оказалось, что расточительнее всего себя ведут на отдыхе люксембуржцы. Об этом пишет Luxembourg Times.

В среднем расходы на проживание, еду и развлечения у граждан Люксембурга составили 768 евро. И это абсолютный рекорд среди жителей стран ЕС.

На втором месте находятся жители Мальты. Их расходы составили в среднем 646 евро. Чуть менее расточительными оказались австрийцы. Их бюджет достигает примерно 607 евро. На четвертом и пятом месте — граждане Бельгии (591 евро) и Кипра (489 евро), пишет turizm.ru.

Стоит отметить, что возглавить список могла бы Швейцария, если бы она входила в состав ЕС. Жители этой страны во врем отпуска тратят в среднем 818 евро. На противоположном конце рейтинга расположились чехи со скромными 130 евро, румыны со 125 евро и латыши с 108 евро. Жители Эстонии тратят во время отпуска около 179 евро. Принимая во внимание все цифры, средний житель ЕС беднеет во время отпуска на 336 евро.

Основной статьей расходов европейцев во время отпуска названо жилье. В среднем траты на гостиницы, хостелы, кемпинги и апартаменты составляют 37% бюджета поездки. Далее идут расходы на транспорт (не перелет) – 31%. Оставшиеся 32% приходятся на питание, сувениры, культурную программу и другие развлечения.

Расходы жителей Европы во время отпуска.

ФОТО: скриншот сайта luxtimes.lu

Согласно данным Visa Global Travel Intentions Study, расходы россиян на путешествие в среднем составляют 1 530 евро, однако в эту сумму входят перелет, расходы на визу и другое.

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