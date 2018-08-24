Отсутствие канализации в домах может обернуться для Эстонии крупным штрафом

В Нарва-Йыэсуу две сотни домохозяйств не подключены к центральной канализации, несмотря на наличие такой возможности. Поддержка государства поможет значительно уменьшить эту цифру, пишет «Северное побережье».
В Эстонии уже несколько лет при помощи средств Европейского союза строят канализационные системы. К сожалению, те, для кого прокладывали в земле трубы и строили пункты подключения на границах участков, не всегда спешили довести дело до конца, то есть подключить свое домохозяйство к трубопроводу.
В июне этого года Министерству окружающей среды напомнили из Брюсселя, что в декабре позапрошлого года Эстонию призвали поторопиться со строительством канализационных систем. Особой спешки заметно не было, поэтому теперь тон стал суровее: «Если Эстония не сумеет предпринять необходимые шаги в течение двух месяцев, то дело могут передать в Европейский суд», - сообщила Европейская комиссия 7 июня.
Претензии ЕС касаются конкретно семи населенных пунктов, где находятся в общей сложности 11500 домохозяйств, из которых около 6700 не подключены к центральной канализации. Один из семи населенных пунктов - город Нарва-Йыэсуу, где инвестиции выполнены и трубы проложены, но многие домохозяйства не подключились к центральной канализации.
Несколько лет назад обслуживающее водопроводно-канализационное хозяйство Нарва-Йыэсуу Narva Vesi завершило большой проект водоснабжения и канализации, в рамках которого помимо реконструкции старых трасс построили 15,2 километра новой канализационной трассы и три новые канализационные насосные станции.
«Возможности для подключения есть, но по сегодняшнему законодательству обязанности подключаться у людей нет», - констатировала проектный руководитель Narva Vesi Хилье Ыунапуу.
По ее словам, к центральной канализации в Нарва-Йыэсуу до сих пор не подключились двести домохозяйств, которые находятся на территории сбора сточных вод и на самом деле должны бы подключиться.
По словам Ыунапуу, Министерство окружающей среды планирует изменить закон и сделать подключение обязательным для людей.
К счастью, принуждение законом - не единственная мера, применяемая государством, чтобы мотивировать людей подключаться. В начале июня 2018 года Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) открыл тур ходатайств для частных лиц для подключения к центральному водоснабжению и канализации или для установки соответствующей требованиям емкости для сбора сточных вод. О поддержке могут ходатайствовать собственники жилых домов, находящихся на территориях сбора сточных вод с числом потребителей более 2000; поддержку на установку емкостей для сбора выделяют в регионах, где отсутствует центральная канализация и известно, что в ближайшие пять лет она не появится.
По состоянию на конец июля бюджет тура ходатайств составлял 10 миллионов евро; ходатайства принимаются, пока бюджет не будет исчерпан.
«В таких вещах денежный вопрос всегда играет роль», - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, по словам которого нехватка денег была важным препятствием для подключения. Возможность получить поддержку заставила многих домовладельцев действовать.
Ходатайство о поддержке можно подать и напрямую в KIK, но, к счастью, Narva Vesi взяло роль посредника на себя.
По словам Ильина, три недели назад владельцев частных домов Нарва-Йыэсуу - тех, кто на самом деле живет в городе, - собрали вместе и рассказали им о возможностях получения поддержки.
«Все, кого это касается, также получили извещение по почте», - добавила Хилье Ыунапуу.
Лед тронулся: по состоянию на середину августа Ыунапуу было представлено 50 ходатайств, семь из них уже удовлетворены. Из пятидесяти ходатайств три касались установки септика, из них одно удовлетворено.
«Большинство приходивших ко мне людей говорят, что у них самих нет на это денег. Некоторые ошибочно считают, что поддержка покрывает все расходы — на самом деле только 50 процентов», - отметила Ыунапуу.
Также распространено ошибочное мнение, что о поддержке могут ходатайствовать только граждане Эстонии. На самом деле гражданство не играет никакой роли, важно только то, чтобы земельная собственность находилась в городе Нарва-Йыэсуу.
Максим Ильин оптимистично надеется, что возможность получить поддержку повысит процент подключившихся к канализации в городе Нарва-Йыэсуу с нынешних 47 до 60 с лишним процентов, и даже 70 процентов не кажутся недостижимой цифрой.
Проблемы есть с некоторыми улицами - Койдула, Рохелине, Мянниметса и Хирве, куда центральная канализация не дотягивается и которые находятся за пределами территории сбора сточных вод, из-за чего тамошние домовладельцы не могут попросить о поддержке на установку септика. Речь идет в общей сложности примерно о ста домохозяйствах.
«Когда здесь строили канализацию, эти районы не были включены, и Министерство окружающей среды советовало городу уменьшить территорию сбора сточных вод, - сказал Ильин. - Сейчас мы договариваемся с министерством о расширении этой территории до прежних границ. На улице Койдула ситуация сейчас такова, что пункты подключения находятся на территории сбора сточных вод, но домохозяйства, которые могли бы к ним подключиться, - за пределами этой территории и поддержку получить не могут».
По словам Ильина, центральная канализация должна рано или поздно охватить все улицы города: «Если ты живешь в городе, то ситуация, когда у тебя нет центральной канализации или водоснабжения, ненормальна. Мы обсуждали этот вопрос с Narva Vesi и обязательно найдем какое-нибудь решение».
Что касается грозящего Эстонии штрафа, то судебная практика показывает, что суммы, требуемые с государств в качестве разового штрафа, остаются в пределах от трех до десяти миллионов евро, к чему добавляется штраф за каждый день, остающийся до окончательного выполнения требований.