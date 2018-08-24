Отсутствие канализации в домах может обернуться для Эстонии крупным штрафом

В Эстонии уже несколько лет при помощи средств Европейского союза строят канализационные системы. К сожалению, те, для кого прокладывали в земле трубы и строили пункты подключения на границах участков, не всегда спешили довести дело до конца, то есть подключить свое домохозяйство к трубопроводу.

В июне этого года Министерству окружающей среды напомнили из Брюсселя, что в декабре позапрошлого года Эстонию призвали поторопиться со строительством канализационных систем. Особой спешки заметно не было, поэтому теперь тон стал суровее: «Если Эстония не сумеет предпринять необходимые шаги в течение двух месяцев, то дело могут передать в Европейский суд», - сообщила Европейская комиссия 7 июня.

Претензии ЕС касаются конкретно семи населенных пунктов, где находятся в общей сложности 11500 домохозяйств, из которых около 6700 не подключены к центральной канализации. Один из семи населенных пунктов - город Нарва-Йыэсуу, где инвестиции выполнены и трубы проложены, но многие домохозяйства не подключились к центральной канализации.

Несколько лет назад обслуживающее водопроводно-канализационное хозяйство Нарва-Йыэсуу Narva Vesi завершило большой проект водоснабжения и канализации, в рамках которого помимо реконструкции старых трасс построили 15,2 километра новой канализационной трассы и три новые канализационные насосные станции.

«Возможности для подключения есть, но по сегодняшнему законодательству обязанности подключаться у людей нет», - констатировала проектный руководитель Narva Vesi Хилье Ыунапуу.

По ее словам, к центральной канализации в Нарва-Йыэсуу до сих пор не подключились двести домохозяйств, которые находятся на территории сбора сточных вод и на самом деле должны бы подключиться.

По словам Ыунапуу, Министерство окружающей среды планирует изменить закон и сделать подключение обязательным для людей.

К счастью, принуждение законом - не единственная мера, применяемая государством, чтобы мотивировать людей подключаться. В начале июня 2018 года Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) открыл тур ходатайств для частных лиц для подключения к центральному водоснабжению и канализации или для установки соответствующей требованиям емкости для сбора сточных вод. О поддержке могут ходатайствовать собственники жилых домов, находящихся на территориях сбора сточных вод с числом потребителей более 2000; поддержку на установку емкостей для сбора выделяют в регионах, где отсутствует центральная канализация и известно, что в ближайшие пять лет она не появится.

По состоянию на конец июля бюджет тура ходатайств составлял 10 миллионов евро; ходатайства принимаются, пока бюджет не будет исчерпан.

«В таких вещах денежный вопрос всегда играет роль», - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, по словам которого нехватка денег была важным препятствием для подключения. Возможность получить поддержку заставила многих домовладельцев действовать.

Ходатайство о поддержке можно подать и напрямую в KIK, но, к счастью, Narva Vesi взяло роль посредника на себя.