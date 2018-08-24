Фото: потрясающий пример дома в средиземноморском стиле

Этот испанский дом напоминает старинные виллы с внутренними двориками и просторными верандам. Патио с фонтаном здесь как раз есть, а мест для чаепитий и трапез хоть отбавляй.

ФОТО: pufikhomes.com

Как и в любом интерьере в средиземноморском стиле, здесь прослеживаются восточные мотивы: узоры, деревянная мебель, арки, напоминающие своды арабских дворцов.

ФОТО: pufikhomes.com

Есть здесь и что-то экзотическое, в стиле Латинской Америки: яркие цвета, пальмы и в целом расслабленная и легкая атмосфера.

А главным украшением виллы, пожалуй, является бассейн, который очень напоминает своих марокканских собратьев. Прекрасный интерьер со своим характером и уникальной атмосферой!

ФОТО: pufikhomes.com

Отличительные черты средиземноморского стиля Это направление в дизайне стремится к цветам, вдохновленным солнечной природой. Ключом к воссозданию этого стиля является правильный подбор цветов для стен, пола, мебели и тканей. Ищите вдохновения в голубых, бирюзовых, лавандовых оттенках моря, буйном цветении растений, теплых песках побережья, а также в прохладе облачного неба. Если же холодные оттенки вам не по душе, отдайте предпочтение терракотовым, оливковым, красным, розовым и глубоким желтым, солнечным краскам.

Отделка, мебель и аксессуары должны быть исключительно из натуральных и надежных материалов: дерево, кованое железо, стекло, камень. Их естественные холодные тона нужно разбавлять ярким текстилем: подушками, ковриками и постельными принадлежностями.

Дизайн интерьера в средиземноморском стиле допускает пол из керамической плитки, который можно утеплить мягким ковром. Возможно также покрытие ламинатом под дерево или шероховатыми выбеленными деревянными досками.

Чтобы разбавить грузность мебели, преимущество отдается шторам из легкой, воздушной ткани. На шторах допустим аккуратный узор. Категорически нельзя использовать шторы с ламбрекенами, кистями и драпировкой. Сдержанным украшением станет кованый карниз.

Потолок должен быть высоким. Оптимальная цветовая палитра состоит из матового песочного, бежевого, молочного оттенка. В оригинале потолки декорируют массивными деревянными балками.

Обои и облицовка стен панелями не характерна для домов южного побережья. Стены достаточно оштукатурить и покрасить светлой краской.

Выбирая аксессуары, следует помнить, что они должны быть функциональны, иначе вы рискуете утяжелить интерьер излишними деталями. Квартира в средиземноморском стиле не терпит излишков. Визитной карточкой этого стиля является его незатейливая красота, функциональность и лаконичность. Помните, что вычурность и роскошь ему совершенно чужды.

Творческий подход к оформлению жилья можно выразить с помощью детализированной текстуры стен и обивки мебели. Найти материалы, с помощью которых можно воплотить эту идею, несложно. В продаже есть широкий выбор красок и аппликаций.

Дизайн квартиры в средиземноморском стиле выглядит более полным, если в нем присутствуют элементы мозаики. Для этого понадобится мелкая или колотая керамическая плитка или набор зеркал. Встретить мозаику можно внутри и снаружи дома, а также на кухне, в зоне бассейна и коридоре. Если вы хотите придать немного игривости помещению, то использовать ее можно в любом уголке квартиры или дома. Например, при оформлении фартука на кухне