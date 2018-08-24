Фото: потрясающий пример дома в средиземноморском стиле

Средиземноморский стиль — это всегда красивый и изысканный интерьер, а когда дом располагается на берегу моря, то это еще и восхитительные виды и морской бриз, пишет Pufikhomes.com.
Этот испанский дом напоминает старинные виллы с внутренними двориками и просторными верандам. Патио с фонтаном здесь как раз есть, а мест для чаепитий и трапез хоть отбавляй.
Как и в любом интерьере в средиземноморском стиле, здесь прослеживаются восточные мотивы: узоры, деревянная мебель, арки, напоминающие своды арабских дворцов.
Есть здесь и что-то экзотическое, в стиле Латинской Америки: яркие цвета, пальмы и в целом расслабленная и легкая атмосфера.
А главным украшением виллы, пожалуй, является бассейн, который очень напоминает своих марокканских собратьев. Прекрасный интерьер со своим характером и уникальной атмосферой!
Отличительные черты средиземноморского стиля
- Это направление в дизайне стремится к цветам, вдохновленным солнечной природой. Ключом к воссозданию этого стиля является правильный подбор цветов для стен, пола, мебели и тканей. Ищите вдохновения в голубых, бирюзовых, лавандовых оттенках моря, буйном цветении растений, теплых песках побережья, а также в прохладе облачного неба. Если же холодные оттенки вам не по душе, отдайте предпочтение терракотовым, оливковым, красным, розовым и глубоким желтым, солнечным краскам.
- Отделка, мебель и аксессуары должны быть исключительно из натуральных и надежных материалов: дерево, кованое железо, стекло, камень. Их естественные холодные тона нужно разбавлять ярким текстилем: подушками, ковриками и постельными принадлежностями.
- Дизайн интерьера в средиземноморском стиле допускает пол из керамической плитки, который можно утеплить мягким ковром. Возможно также покрытие ламинатом под дерево или шероховатыми выбеленными деревянными досками.
- Чтобы разбавить грузность мебели, преимущество отдается шторам из легкой, воздушной ткани. На шторах допустим аккуратный узор. Категорически нельзя использовать шторы с ламбрекенами, кистями и драпировкой. Сдержанным украшением станет кованый карниз.
- Потолок должен быть высоким. Оптимальная цветовая палитра состоит из матового песочного, бежевого, молочного оттенка. В оригинале потолки декорируют массивными деревянными балками.
- Обои и облицовка стен панелями не характерна для домов южного побережья. Стены достаточно оштукатурить и покрасить светлой краской.
- Выбирая аксессуары, следует помнить, что они должны быть функциональны, иначе вы рискуете утяжелить интерьер излишними деталями. Квартира в средиземноморском стиле не терпит излишков. Визитной карточкой этого стиля является его незатейливая красота, функциональность и лаконичность. Помните, что вычурность и роскошь ему совершенно чужды.
- Творческий подход к оформлению жилья можно выразить с помощью детализированной текстуры стен и обивки мебели. Найти материалы, с помощью которых можно воплотить эту идею, несложно. В продаже есть широкий выбор красок и аппликаций.
- Дизайн квартиры в средиземноморском стиле выглядит более полным, если в нем присутствуют элементы мозаики. Для этого понадобится мелкая или колотая керамическая плитка или набор зеркал. Встретить мозаику можно внутри и снаружи дома, а также на кухне, в зоне бассейна и коридоре. Если вы хотите придать немного игривости помещению, то использовать ее можно в любом уголке квартиры или дома. Например, при оформлении фартука на кухне
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