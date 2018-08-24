Глава Tallink не поддерживает возможное введение туристического налога в Таллинне

Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене выступил против предложения главы таллиннского горсобрания Михаила Кылварта ввести в столице туристический налог, так как он осложнит положение предприятий обслуживающего сектора, пишет rus.err.ee.
"В ситуации, когда, по данным Департамента статистики, в июне в Таллинне останавливалось на ночлег на 5% меньше финских туристов, чем год назад - а они являются одним из значительных туристических сегментов - и когда, по данным Хельсинского порта, в июне из Хельсинки в Таллинн отправилось на 4,5% меньше туристов, чем год назад, а в июле - на 3,1% меньше, нужно серьезно подумать, поддержит ли введение предлагаемого налога налоговые поступления в бюджет или же, наоборот, осложнит положение обслуживающего сектора", - сказал Ныгене порталу ERR.ee.
"На снижении числа финских туристов в числе прочего сказались и действующие в Эстонии акцизы на алкоголь и топливо, последний из которых повлиял на удорожание услуг. Введение дополнительного налога сейчас, до значительного снижения других налоговых ставок, в нынешней рыночной ситуации - не самая хорошая идея", - отметил Ныгене.
Председатель таллиннского горсобрания, центрист Михаил Кылварт в своей речи в четверг на первом заседании горсобрания осенней сессии высказал идею о том, что Таллинн должен подумать над введением туристического налога, рассчитываемого с количества ночевок в городе.