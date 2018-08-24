Глава Tallink не поддерживает возможное введение туристического налога в Таллинне

"В ситуации, когда, по данным Департамента статистики, в июне в Таллинне останавливалось на ночлег на 5% меньше финских туристов, чем год назад - а они являются одним из значительных туристических сегментов - и когда, по данным Хельсинского порта, в июне из Хельсинки в Таллинн отправилось на 4,5% меньше туристов, чем год назад, а в июле - на 3,1% меньше, нужно серьезно подумать, поддержит ли введение предлагаемого налога налоговые поступления в бюджет или же, наоборот, осложнит положение обслуживающего сектора", - сказал Ныгене порталу ERR.ee.