Михаэль Шумахер плачет, глядя на горы из инвалидного кресла

На данный момент семья 49-летнего экс-пилота "королевских гонок" проживает на вилле в швейцарском городке Гланд с видом на Женевское озеро.

"Когда мы сажаем его в инвалидное кресло и показываем ему прекрасную панораму с видом на горы и озеро, он иногда плачет", - приводит газета слова анонимного источника.

Бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер, разглядевший талант в молодом немце и приведший его к семи чемпионским титулам, недавно признался, что не уже надеется на восстановление своего друга.

"Я закрыл главу о Михаэле после долгого траура, иначе бы я сошел с ума. Он был мне дорогим, верным другом. Те 20 лет, что мы провели вместе, были лучшими в моей жизни", - заявил Вебер журналу Bunte.

Недавно в СМИ прошла информация, что семья Михаэля Шумахера готовится к переезду в роскошный особняк на испанской Майорке, который когда-то принадлежал президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу. Вскоре эти слухи были опровергнуты.

Напомним, что в 2013 году во французском горнолыжном курорте Мерибеле Шумахер получил тяжелейшую травму головы во время катания на горных лыжах и полгода провел в коме.