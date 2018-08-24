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Михаэль Шумахер плачет, глядя на горы из инвалидного кресла

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Michael Schumacher

ФОТО: STRINGER / REUTERS

В британской газете The Mirror появились новости, касающиеся состояния здоровья легендарного немецкого пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера, восстанавливающегося после полученной в 2013 году тяжелейшей травмы головы. По словам одного из родственников семикратного чемпиона мира, тот по-прежнему проявляет эмоции, чем радует всю семью.

На данный момент семья 49-летнего экс-пилота "королевских гонок" проживает на вилле в швейцарском городке Гланд с видом на Женевское озеро.

"Когда мы сажаем его в инвалидное кресло и показываем ему прекрасную панораму с видом на горы и озеро, он иногда плачет", - приводит газета слова анонимного источника.

Бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер, разглядевший талант в молодом немце и приведший его к семи чемпионским титулам, недавно признался, что не уже надеется на восстановление своего друга.

"Я закрыл главу о Михаэле после долгого траура, иначе бы я сошел с ума. Он был мне дорогим, верным другом. Те 20 лет, что мы провели вместе, были лучшими в моей жизни", - заявил Вебер журналу Bunte.

Недавно в СМИ прошла информация, что семья Михаэля Шумахера готовится к переезду в роскошный особняк на испанской Майорке, который когда-то принадлежал президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу. Вскоре эти слухи были опровергнуты.

Напомним, что в 2013 году во французском горнолыжном курорте Мерибеле Шумахер получил тяжелейшую травму головы во время катания на горных лыжах и полгода провел в коме.

С тех пор семья немца на фоне множества слухов тщательно скрывает реальную ситуацию с состоянием его здоровья и просит не нарушать права на частную жизнь. Весной 2015 года было лишь официально объявлено, что Михаэль "демонстрирует моменты сознания и пробуждения", передает newsru.com.

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