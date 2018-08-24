Для эстонского транзита забрезжил свет в Китае

“Если все пойдет как надо, в конце года мы будем принимать пять контейнерных поездов из Китая в неделю”, - сказал председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

Если в прошлом году Eesti Raudtee перевезла 33 500 стандартных морских контейнеров, то китайское направление бизнеса может увеличить их количество почти на 20 000.

В то же время запуск поездов, сулящих транзитному бизнесу процветание, продвигается через пень колоду.

На прошлой неделе ЭЖД убрала из расписания три китайских поезда, запланированных на август, поскольку логистическая компания не достигла договоренности с Налоговым департаментом относительно контроля и декларирования товаров. “Мы ждем эти поезда в сентябре, - пояснил Лайдвеэ. – Мы сможем обнародовать имя своего клиента лишь за сутки до прибытия поезда, чтобы не вызвать неразберихи вокруг этого проекта”

Известный предприниматель в области логистики Марко Ластик сообщил в апреле, что его фирма GTS Express в рамках так называемого проекта Нового шелкового пути начнет осуществлять регулярное сообщение товарных поездов с Китаем. Хотя первые поезда должны были прибыть уже после Иванова дня, компания особенно не распространялась о своих успехах в последнее время.

“GTS Rail OÜ неплохо сотрудничает с Министерством экономики, Налогово-таможенным департаментом и операторами железнодорожных перевозок в Эстонии и Китае. Мы на финишной прямой и готовы начать железнодорожные перевозки на направлении Эстония-Китай-Эстония», - сказал глава GTS Express Эрки Ластик.

Ластик обратил внимание на тот факт, что хотя ранее в СМИ оператором железнодорожных перевозок назывался GTS Express, заниматься этим бизнесом будет ее дочерняя фирма GTS Rail и китайская компания GT Rail China Ltd.

Контролировать мелочи трудно

Однако в июне, когда должен был прибыть первый китайский поезд, у GTS Express возникли проблемы с платежами. На момент публикации статьи задолженность по налогам достигала почти 57 000 евро и фирма не подала прошлогодний годовой отчет. Ластик не пожелал говорить о трудностях фирмы.

“GTS как группа быстро развивается и активно инвестирует в свою деятельность на иностранных рынках, расширяя свою деятельность глобально, - пояснил он. – У GTS Rail OÜ нет трудностей с платежами».

Прибытию китайского поезда, который был в плане GTS и другой, не названной пока фирмы, помешало отсутствие соглашения с Налоговым департаментом относительно того, как контролировать и декларировать грузы, отправляемые на обслуживание в рамках электронной торговли.

Товарный контейнер содержит множество разных, небольших с точки зрения цены и объема, товаров, проверка которых доставляет участникам процесса немало трудностей.

Налоговый департамент не пожелал комментировать, затрудняет ли достижение договоренности с GTS Express выросшая за несколько месяцев налоговая задолженность.