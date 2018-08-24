Для эстонского транзита забрезжил свет в Китае

- Бюрократические проволочки задержали запуск линии на три месяца
- Логистическая фирма не может договориться с Налоговым департаментом
- Товаропоток из Китая сулит прибыли и развитие
Две логистические фирмы вдохнут в эстонский транзитный бизнес новую жизнь. Из Китая в порт Мууга планируется столь плотное движение поездов, что объем контейнерных перевозок вырастет почти на 60%, пишет Postimees.
“Если все пойдет как надо, в конце года мы будем принимать пять контейнерных поездов из Китая в неделю”, - сказал председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.
Если в прошлом году Eesti Raudtee перевезла 33 500 стандартных морских контейнеров, то китайское направление бизнеса может увеличить их количество почти на 20 000.
В то же время запуск поездов, сулящих транзитному бизнесу процветание, продвигается через пень колоду.
На прошлой неделе ЭЖД убрала из расписания три китайских поезда, запланированных на август, поскольку логистическая компания не достигла договоренности с Налоговым департаментом относительно контроля и декларирования товаров. “Мы ждем эти поезда в сентябре, - пояснил Лайдвеэ. – Мы сможем обнародовать имя своего клиента лишь за сутки до прибытия поезда, чтобы не вызвать неразберихи вокруг этого проекта”
Известный предприниматель в области логистики Марко Ластик сообщил в апреле, что его фирма GTS Express в рамках так называемого проекта Нового шелкового пути начнет осуществлять регулярное сообщение товарных поездов с Китаем. Хотя первые поезда должны были прибыть уже после Иванова дня, компания особенно не распространялась о своих успехах в последнее время.
“GTS Rail OÜ неплохо сотрудничает с Министерством экономики, Налогово-таможенным департаментом и операторами железнодорожных перевозок в Эстонии и Китае. Мы на финишной прямой и готовы начать железнодорожные перевозки на направлении Эстония-Китай-Эстония», - сказал глава GTS Express Эрки Ластик.
Ластик обратил внимание на тот факт, что хотя ранее в СМИ оператором железнодорожных перевозок назывался GTS Express, заниматься этим бизнесом будет ее дочерняя фирма GTS Rail и китайская компания GT Rail China Ltd.
Контролировать мелочи трудно
Однако в июне, когда должен был прибыть первый китайский поезд, у GTS Express возникли проблемы с платежами. На момент публикации статьи задолженность по налогам достигала почти 57 000 евро и фирма не подала прошлогодний годовой отчет. Ластик не пожелал говорить о трудностях фирмы.
“GTS как группа быстро развивается и активно инвестирует в свою деятельность на иностранных рынках, расширяя свою деятельность глобально, - пояснил он. – У GTS Rail OÜ нет трудностей с платежами».
Прибытию китайского поезда, который был в плане GTS и другой, не названной пока фирмы, помешало отсутствие соглашения с Налоговым департаментом относительно того, как контролировать и декларировать грузы, отправляемые на обслуживание в рамках электронной торговли.
Товарный контейнер содержит множество разных, небольших с точки зрения цены и объема, товаров, проверка которых доставляет участникам процесса немало трудностей.
Налоговый департамент не пожелал комментировать, затрудняет ли достижение договоренности с GTS Express выросшая за несколько месяцев налоговая задолженность.
“Мы не препятствуем доставке небольших посылок по железной дороге в Эстонии. Как и в случае с любым товаром, прибывающим из третьей страны, импортер товара должен быть в состоянии предоставить данные, позволяющие таможне осуществлять надзор”, - ответил пресс-секретарь Налогового департамента Райнер Лауритс.
“Еще ранее мы ввели в эксплуатацию систему, которая уже сейчас упрощает декларацию маленьких посылок на таможне для находящихся в Эстонии частных лиц. Тем самым, декларация маленьких посылок возможна уже сейчас и она значительно проще, чем во многих других странах Евросоюза”.
Ведущий эстонский контейнерный терминал Транзитный центр видит в поездах из Китая двигатель своего развития. “Когда придет первый поезд, мы будем очень счастливы”, - сказал председатель правления фирмы Владимир Попов.
“Мы заключили договоры с фирмами в Эстонии и Петербурге, которые работают с китайским транзитом, а также с фирмами, которые оперируют поездами”.
До сих пор транзит контейнеров через Эстонию в Россию осложнялся возвратом пустых контейнеров, поскольку России, покупающей китайские потребительские товары, нечего было отправить обратно своим партнерам. Теперь же есть надежда, что товарный поезд двинется из Эстонии обратно в Китай, заполненный тамошней продукцией деревообрабатывающих предприятий.
“Если китайское государство будет субсидировать этот поезд, есть надежда, что цена при экспорте товара будет выгодной для эстонских предпринимателей, - сказал Попов. – По времени железнодорожный транспорт существенно выигрывает, поскольку морем контейнер движется до места назначения 40-55 дней, а по железной дороге в два-три раза быстрее”.
За раз Транзитный центр может обслужить два товарных поезда, а в сутки принять шесть. По словам экспертов по Китаю и транзитному бизнесу, задержка, которая длится уже три месяца, не повредит запуску контейнерного поезда и не обязательно должна повлиять на решение китайского государства субсидировать этот бизнес.
“С точки зрения мироощущения китайцев даже 300 лет – это очень короткий срок, рядом с которым три месяца ничего не значат, - пояснил управляющий маркетингом и развитием Силламяэского порта Андрей Биров, ранее работавший временным поверенным Эстонии в Китае. – Бюрократические промедления для китайцев не бывают неожиданностью”.
Как подтверждает крупнейшая в Эстонии фирма, обслуживающая электронную торговлю, Omniva, при помощи которой в страну ежегодно поступает несколько миллионов посылок из интернет-магазинов, нет ничего непосильного в том, чтобы массово декларировать и проверять мелкие посылки.
“При нынешних объемах международных товарных перевозок результативное сотрудничество возможно только благодаря хорошо функционирующему взаимообмену данными, что и происходит между Omniva и Налогово-таможенным департаментом», - прокомментировало предприятие.
Товарные поезда, курсирующие на эстонском маршруте, будет дотировать китайское государство, поскольку речь идет об амбициозном плане создать для снабжения Европы новый шелковый путь, который будет значительно быстрее, чем нынешний морской транспорт. “Эстонские госучреждения тесно сотрудничают с GTS grupp, поскольку мы заинтересованы в новых товарных потоках», - сказал вице-канцлер Министерства экономики Вильяр Луби, участвовавший в заключении договора между китайцами и GTS.
Финский лес достиг Китая
Партнером эстонцев является компания Xi’an International Port Multimodal Transportation Co.
До сих пор компания отправляла товары в четыре европейские страны – Германию, Финляндию, Польшу и Венгрию. Речь идет о поездах, которые состоят из 41 длинного, 40-футового контейнера.
Финны запустили такой же товарный поезд в прошлом ноябре, когда груженный лесом состав впервые пустился в путь длиной 9110 километров, передавала China Daily. В Сиань с находящейся близ российской границы станции Коувола планировалось прибыть из 17 дней. Поезд Коувола – Сиань стал первым железнодорожным проектом, соединившим Северные страны с Китаем. Финские предприятия отправляют поездом через Россию и Казахстан в Китай электронику, а также продовольствие, например, чернику и лосося.
Синьхуа, писавшая о поезде из Сианя в Будапешт, упоминала, что дистанция в 9300 километров преодолевается за 17 дней, что на 30 дней меньше, чем ушло бы при доставке этого товара морем.
По новому пути Китай отправляет в Европу товарные поезда с запчастями для автомобилей, бытовыми товарами, а также посылки, заказанные в интернет-магазинах.
Международный логистический парк Сианя в прошлом году получил свыше пяти миллионов заказов, общая стоимость которых достигла почти 139 миллионов евро.
Танель Ребане
Глава центра предпринимательства EAS:
Сотрудничество Эстонии и Китая в последние годы мощно развивалось. Экспорт эстонских товаров в Китай вырос в 2017 году на 24,5%, а у китайских предпринимателей и потребителей вырос интерес к нашей продукции. Причем Китай характеризует рост популярности электронной торговли – все больше заказывают товар из-за границы в интернет-магазинах.
Потребители ждут, что товар придет как можно быстрее. Поскольку Эстония находится в географически удобном месте и у нас сильный сектор логистики и коммуникаций, Эстония может развивать товарообмен с Китаем и создать возможности и для нашего сектора логистики и коммуникаций, и для производителей. Азиатский инфоцентр EAS в сотрудничестве с Министерством экономики, предпринимателями и другими участниками в последние годы много занимался оживлением товарообмена и сотрудничества между Эстонией и Китаем.