Мечты сбываются: Игорь Грязин уезжает на полгода в учебно-ознакомительную поездку

Евроскептицизм – это не противление Европе, это – критическое отношение к ЕС. Мы были очень за вступление, но мы считали, что условия нужно было обговаривать. Этого не сделали.

Многие проблемы, которые мы тогда предусмотрели, возникли. К счастью, не настолько ужасные, как мы опасались.

- Планируете ли вы баллотироваться на предстоящих весной выборах в Рийгикогу?

- Да, конечно.

- И если вас выберут, то вернетесь назад в Эстонию?

- Естественно.

- Послушайте, вы же просто едете на полугодовую экскурсию.

- Я бы использовал выражение «учебно-ознакомительная поездка». Дело в том, что я выяснил для себя, что это за система Европа и как это работает. Но я хотел бы немного посмотреть изнутри, как это работает, чтобы заниматься проблемами, которые действительно важны.

Для меня проблема номер один – это Центральная и Южная Эстония, то есть то, что я называю «Проект Лийвамаа». Что делать с Эстонией, которая не является Таллинном и Харьюмаа? Я хочу узнать и увидеть, есть ли в Европе средства, люди и возможности, которыми можно изменить эту ситуацию. Доминирование Таллинна означает вымирание Центральной и Южной Эстонии.

- По чьим спискам вы будете баллотироваться в парламент? Вы сказали о семье Хельме – вы не хотели бы слиться с ними?

- Меня очень устраивает Партия реформ. Вы просто очень мало внимания обратили на то, что евроскептиков в Партии реформ как минимум половина.

- Назовите их.

- Я бы использовал выражение Трампа: мы – молчаливое большинство. Эстонец по своему характеру скептичен по отношению ко всему. Мои избиратели: от первого до последнего, знают, что я – евроскептик.

- То есть, EKRE вас не интересует.

Конечно, интересует. EKRE интересна, если посмотреть на то, что происходит в мире: идет new wave (новая волна – ред.), эквивалентом которому в музыке является progerock. Вишеградские страны, Трамп, AfD, Движение пяти звезд – повсюду возникает новое движение и EKRE в том числе.

Я не знаю, что это даст нам завтра, но мы знаем, что они придут, останутся и внесут значительные изменения. Это – факт, нравится нам это или нет.

- У вас во многом совпадающие с ними взгляды. Не хотелось бы баллотироваться вместе с ними?

- Совпадающие. Но мои взгляды намного больше совпадают с Партией реформ. Основное место расхождения с EKRE находится в экономической политике. Оно у них во многом сконцентрировано на стране и народе.

Я поддерживаю то, что экономика должна быть свободной. Это очень принципиальное место. Тут я предъявляю претензию как EKRE, так и ЕС: любые рыночные ограничения и протекционизм делают людей беднее.