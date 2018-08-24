Мечты сбываются: Игорь Грязин уезжает на полгода в учебно-ознакомительную поездку

В начале сентября реформист Игорь Грязин (66) исполнит свою давнюю мечту и отправится в Европейский парламент. С похороненных в огромной печали из-за однопартийца Урмаса Паэта надежд стало возможно стряхнуть пыль, поскольку освободившееся после Каи Каллас место нужно было кому-то занять, пишет Postimees.
В интервью изданию, Грязин прямо говорит, что весной будет баллотироваться в Рийгикогу, а потому его шестимесячный поход в Европарламент, нужно воспринимать, как учебно-ознакомительную поездку. В то же время, он видит для себя исторически важную роль: « Я – первый в истории Эстонской Республики – и надеюсь, что не последний – евроскептик, который получит в Европейском союзе какую-то должность».
- Начнем с самого горячего вопроса. Перевод часов нужно прекратить?
- Совершенно безразлично, если это сделают и все остальные. Я 15 лет жил в графстве, в котором мы не переводили часы, но переводили все вокруг. И вдруг пришлось вспоминать, по какому времени ты живешь: ньюйоркскому или чикагскому. Это было ужасно сложно, большая проблема для алкоголиков – во сколько открывается магазин, в 10 или в 11.
Если переводим, то переводим все, если не переводим, то никто не переводит. Если ученые говорят: «переводите», то переводим.
- Должна ли вообще такими делами заниматься вся эта массивная евромашина?
- Это одна из тех мелочей, которыми они действительно должны заниматься. У этого перевода нет никаких серьезных политических последствий. Есть экономические последствия, но они минимальные.
Если Европарламент так и так не может заниматься чем-то большим, то было бы здорово, если 700 мужиков собрались где-то вместе, выслушали мнения и приняли решение. Если же они его не примут, большой трагедии не будет. Почему бы не потренировать единогласие на таких вещах?!
- Какими темами они еще могли бы заняться?
- Я уже говорил, что с позиции развития Европы есть три важные вещи.
Пункт первый – Европа должна остаться союзом свободной торговли, как она была задумана. В действительности централизовать нужно две вещи. Финансы – общая денежная система с нормальный центробанком. Как в США, где федеральный бюджет распределяет около 30 процентов от ВВП, а в Европе один процент. Таким образом, Европейский Центробанк – это шутка.
Второе важное дело, которое я бы централизовал – энергетика. Поскольку Европа только целиком в состоянии вести торговые переговоры в области энергетики с Россией и, в принципе, с США.
Теперь представьте себе, что мы живем в стране, где есть стабильная европейская валюта и стабильная европейская энергетика, а все остальные абсолютно свободны. Это было бы мое идеальное общество.
- Вы считаете, что брекзит – это хорошо?
- Очень хорошо!
- Очень хорошо?
- Хммм. Даже если бы он не произошел, он был будильником. Европейский союз впервые понял: парни, так больше нельзя, поскольку все может быть серьезно. Даже если бы брекзит провалился, и Великобритания осталась частью ЕС, то в любом случае уже получилось так, что в последние два года начали думать, что пошло не так - очень полезный урок.
- Кто еще мог бы выйти из ЕС?
- В действительности все могли бы выйти. Это шутка.
Но в действительности так, что чем дальше, тем меньше необходимость выходить из ЕС, поскольку он разрушается сам. В такой ЕС, который был 10-15 лет назад, нам не нужно было вступать на тех условиях. Но поскольку ЕС уже сейчас настолько развалился, то я думаю, что его нужно всем вместе удерживать, чтобы от него осталось хоть что-то хорошее. Это удивительно слышать от евроскептика, но разрушать не нужно.
- А что это – что-то хорошее?
- Например, система торговых связей. Конечно, свободное передвижение людей, свободное движение социального страхования.
Плохо – это свободное движение капитала, поскольку капитал создает неравенство. Капитал идет туда, где лучше, а мы хотим, чтобы он шел туда, где хуже. Вместо свободного движения капитала должно быть направленное движение капитала.
Проблема в том, что сегодняшняя организация ЕС, особенно под предводительством Европейской комиссии, не решает ни одну проблему, а является источником проблем. Отсюда исходит эта ерунда: беженцы, финансовая нестабильность и все другие вещи.
- Беженцы, по-вашему, это – ерунда?
- Я сказал неправильно. С позиции европейской цивилизации, беженцы – это глобальная катастрофа. Это означает то, что когда через 500 лет в школьных учебниках будут говорить, когда началось угасание европейской цивилизации, то это время будут вспоминать так же, как вспоминают гунна Аттилу, который пошел на Римскую империю. Это было небольшое движение, но его последствия огромны.
Вопрос не в количестве людей. Вопрос в том, что эти люди не пришли искать убежища, они пришли принести свою культуру и умереть за это. Мы сами мягкие и принимаем эту культуру. Мы меняем свои оценки ценностей и делаем допустимыми вещи, которые совершенно непонятны.
Я бы сказал, что это большое тектоническое движение в истории Европы, последствия которых правильно будет оценить через 500 лет. Гарантированно, что Европы в том виде, какой она была 10 лет назад, не будет.
- Если вы сейчас идете в Европарламент, то в какую фракцию?
- В плане фракции в наследство мне останется ALDE (Европейский союз демократов и либералов – ред.). С ними нужно учесть пару вещей. Нынешний ALDE – это тот, кто голосовал против Сийма Калласа. О нынешнем ALDE и Кая Каллас говорила, что их руководство – это руководство кулуаров, у которого нет идеалов. Я этих людей не знаю, но эти два факта меня тревожат.
Меня тревожит и то обстоятельство, что из ALDE звучали аморальные политические открытия. Например, сделано предложение, по сути, выкупить внешнюю политику Венгрии, было сказано, что если Венгрия не сделает одного и другого, то денег они не получат.
Поляки угрожали, что у них нужно будет отнято право голоса в совете ЕС, что объективно представляет из себя коллективную агрессию. В отношении всех стран Вишеградской группы поступили плохо. Безусловно, это вызывает заминки.
Но мне в течение последних дней поступили две новости. Я нашел своих старых друзей из числа евроскептиков и понял, что в ALDE есть как минимум три нормальных человека. Когда 5 сентября я уеду, то я могу у двух-трех человек спросить, что теперь делать.
Гипотетически вы же и о Партии реформ могли бы написать, что взгляды различаются, но там все же нормальные люди.
Я приеду туда (в Европарламент – ред.) и увижу совершенно чужих людей, о которых я ничего не знаю. Я в состоянии реагировать. Мой срок в действительности очень маленький и мне неоднократно было сказано: ты же едешь туда на такой короткий срок, что не успеешь там ничего сделать. Это правда!
Но есть одно принципиальное дело: я первый в истории Эстонской Республике– и надеюсь, что не последний – евроскептик, который получит какую-то должность в ЕС. За мной все эстонские депутаты Европарламента, дальше идет пробел, и иду я.
В этом смысле я должен найти для себя какую-то позицию. Может быть, самым важным фактом был бы такой посыл, что и у евроскептиков может быть свой голос и свой представитель.
- Это хорошая и удобная позиция отделиться от других политиков. Или все же есть такие идеи, за которые вы готовы умереть?
- Таких идей, во имя которых я готов умереть, осталось очень мало. Одна из них – идея Эстонии и свободы Эстонии.
Я хотел бы напомнить, что концепцию декларации независимости Эстонии написал я. Я был в числе трех-четырех человек, которые аннулировали тайный протокол Пакта Молотова-Риббентрова в Москве. Я был в числе тех, кто сказал, что подоходный налог предприятий нужно отменить и так далее.
Просто евроскептицизм базируется на том, что то, как Эстонии в 2001-2002 годах шла по направлению к ЕС, в плане условий было очень плохо. Шли с лозунгом. Никого не спросили, что мы выиграем и что мы потеряем. Правильным лозунгом в то время было то, что мы идем в Европу, потому она превратится в нечто жуткое.
- И превратилась.
- Согласен. Разве это очень национально-идеальный мотив? Это, правда, напоминает, что о таком мотиве написал Андрус Кивиряхк в своем «Гуминщике»: ты бы ел и дерьмо, если бы оно было бесплатным.
То же повторяет и Хенрик Хололей (генеральный директор Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии). Он говорит, что если не возьмем Rail Baltic, то не получим и денег. Уже в 2001-2002 годах в обществе Эстонии были те, кому действовала на нервы эта сырая калькуляция, меркантильность и так далее. Не думая о том, что это с собой принесет.
В 2002 году мы создали объединение по высмеиванию Тоомаса Хендрика Ильвеса. Это объединение называлось «Исследовательский центр Свободная Европа», который находился при Академии Nord, проректором которого я был. В совет входили: я, Ивар Райг и Март Хельме, а председателем правления был Мартин Хельме. Мы занимались анализом того, какие последствия последуют за вступлением в Европу.
Евроскептицизм – это не противление Европе, это – критическое отношение к ЕС. Мы были очень за вступление, но мы считали, что условия нужно было обговаривать. Этого не сделали.
Многие проблемы, которые мы тогда предусмотрели, возникли. К счастью, не настолько ужасные, как мы опасались.
- Планируете ли вы баллотироваться на предстоящих весной выборах в Рийгикогу?
- Да, конечно.
- И если вас выберут, то вернетесь назад в Эстонию?
- Естественно.
- Послушайте, вы же просто едете на полугодовую экскурсию.
- Я бы использовал выражение «учебно-ознакомительная поездка». Дело в том, что я выяснил для себя, что это за система Европа и как это работает. Но я хотел бы немного посмотреть изнутри, как это работает, чтобы заниматься проблемами, которые действительно важны.
Для меня проблема номер один – это Центральная и Южная Эстония, то есть то, что я называю «Проект Лийвамаа». Что делать с Эстонией, которая не является Таллинном и Харьюмаа? Я хочу узнать и увидеть, есть ли в Европе средства, люди и возможности, которыми можно изменить эту ситуацию. Доминирование Таллинна означает вымирание Центральной и Южной Эстонии.
- По чьим спискам вы будете баллотироваться в парламент? Вы сказали о семье Хельме – вы не хотели бы слиться с ними?
- Меня очень устраивает Партия реформ. Вы просто очень мало внимания обратили на то, что евроскептиков в Партии реформ как минимум половина.
- Назовите их.
- Я бы использовал выражение Трампа: мы – молчаливое большинство. Эстонец по своему характеру скептичен по отношению ко всему. Мои избиратели: от первого до последнего, знают, что я – евроскептик.
- То есть, EKRE вас не интересует.
Конечно, интересует. EKRE интересна, если посмотреть на то, что происходит в мире: идет new wave (новая волна – ред.), эквивалентом которому в музыке является progerock. Вишеградские страны, Трамп, AfD, Движение пяти звезд – повсюду возникает новое движение и EKRE в том числе.
Я не знаю, что это даст нам завтра, но мы знаем, что они придут, останутся и внесут значительные изменения. Это – факт, нравится нам это или нет.
- У вас во многом совпадающие с ними взгляды. Не хотелось бы баллотироваться вместе с ними?
- Совпадающие. Но мои взгляды намного больше совпадают с Партией реформ. Основное место расхождения с EKRE находится в экономической политике. Оно у них во многом сконцентрировано на стране и народе.
Я поддерживаю то, что экономика должна быть свободной. Это очень принципиальное место. Тут я предъявляю претензию как EKRE, так и ЕС: любые рыночные ограничения и протекционизм делают людей беднее.
- Это было четыре года назад, когда ваш однопартиец несколько раз менял решение: идти в Европарламент или нет. В действительности вы уже подали спикеру парламента Ейки Нестору заявление об отставке, и вам повезло, что он не дал ему официального хода. Когда поедете в Брюссель, будете нормально общаться в Паэтом?
- Я всегда с ним хорошо общался в том смысле, что каждый раз, когда мы с ним где-то видимся, то всегда здороваемся. (Говорит это очень медленно с многозначительной усмешкой – Й.В.)
- Тогда вы сказали, что это была ваша вторая мечта попасть туда. Теперь мечта сбывается.
- Скажу, как человек верующий – Господь все делает правильно. Если бы я в тот раз поехал, я бы лишился многого в личной и академической жизни, за что сегодня я могу гордиться. Начиная с того, что у меня чудесная христианская семья, и у меня есть время начать заниматься теологией. Заканчивая тем, что благодаря этому я закончил свою последнюю, серьезную научную исследовательскую работу, которую презентовал на Кипре. Может быть, это вообще лучшая работа, которую я написал в своей жизни, и она посвящена визуальной семиотике.
- То есть, в Брюссель вы едете в своей лучшей форме.
- Да. Но не в лучшей форме в смысле ЕС, поскольку за ним я не следил. Да, эти фигуры Паэта и все эти пируэты в психологическом смысле были для меня очень тяжелым шоком.
Результатом стало то, что я определил для себя: больше никакого ЕС, пусть делает, что хочет. Я развернулся и вернулся к оставленной на половине научной работ, и был дома с семьей.
Отходил от этого недели и месяцы, поскольку это была мечта, которая длилась 15-20 лет. Зная, что я один из лучших. И тогда тоже, поскольку я преподавал тему ЕС в американских университетах. Я был бы очень хорошим. Но, видишь, как вышло.
Половина моей брюссельской работы уже сделана, 50 процентов получил с этим интервью.