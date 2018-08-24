Галерея: хутор со своеобразным и немного хулиганским интерьером ждет единомышленника, который станет его новым хозяином
24 августа 2018, 14:46
Этот необычный дом в Пярнумаа подходит для круглогодичного проживания, а может служить и дачей, пишет портал Kodustill.
Площадь земельного участка всего хутора - 9 882 квадратных метров. Главный дом хуторского комплекса построен в 1979 году, а в 2016 на доме поменяна тростниковая крыша и сооружены другие надворные постройки. На участке можно обнаружить летнюю кухню, сарай, а также личную пристань. Имеется также смотровая вышка, с которой открываются живописные виды на море и лес.
Двухэтажный главный дом крепок и надежен. На втором этаже можно обустроить дополнительные жилые помещения. Если вам хочется узнать об этом своеобразном хуторе побольше, перейдите по ССЫЛКЕ.