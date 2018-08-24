По словам пресс-секретаря МВД, на этой неделе в Эстонию из Германии вернулась семья принятых по квоте беженцев, состоящая из жены, мужа и двоих детей. По словам пресс-секретаря, семью поселили в том же местном самоуправлении, где она жила, пока не покинула Эстонию.

По данным BNS, речь идет об одной из семей сирийских беженцев, за жизнью которых в Европе следит журнал Time.

Семья из четырех человек прибыла в Эстонию в апреле прошлого года, вместе с другой семьей ее поселили в Пылва. В начале июня семья решила уехать из Эстонии в Германию и там ходатайствовать об убежище. В Германии семье не предоставили убежище, поскольку Эстония, уже присвоившая ей статус беженцев, является безопасным государством. Посвященная семьям беженцев страница в Instagram сообщила в октябре прошлого года, что семья намерена оспорить решение и надеется найти судью, который проявил бы понимание, не стал бы возвращать ее в Эстонию и позволил бы ей оставаться в Германии.

В начале этого года официальные власти Германии назначили трем получившим в Эстонии международную защиту семьям принятых по квоте беженцев срок, когда им следовало покинуть Германию. В трех семьях в общей сложности насчитывается 13 человек, они покинули Эстонию в разное время в течение 2017 года.

По данным Министерства социальных дел, на данный момент в Эстонию из Германии вернулись в общей сложности девять принятых по квоте беженцев.

В мае в Эстонию вернулся один сирийский беженец, получивший международную защиту, а во второй половине марта в Эстонию из Германии вернулась принятая по квоте семья из четырех человек.

Возвращенные в Эстонию лица под международной защитой связаны с тем местным самоуправлением, где их указали в регистре населения. Если за время отсутствия они лишились жилых помещений, государство повторно не покрывает связанные с жильем затраты, по соглашению с местным самоуправлением вернувшимся беженцам находят жилье. Если получившее международную защиту лицо находилось за пределами Эстонии более 90 дней, в его отношении прекращается любая выплата предусмотренных государством пособий. При возвращении в Эстонии оно должно вновь ходатайствовать о пособиях. Получившее международную защиту лицу имеет право на соответствующую потребностям помощь со стороны местного самоуправления. Оно также по-прежнему имеет право на услугу опорного лица и обучение эстонскому языку.

Эстония в соответствии с миграционной программой ЕС за 2015 год приняла по квоте 206 беженцев, в том числе 141 человека из Греции, 59 из Турции и шестерых из Италии. По данным МВД, из них в Эстонии не находятся 83 человека. Кроме того, одна семья из пяти человек вернулась на родину.