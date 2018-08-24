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Меркель опровергла заявления о зависимости ФРГ от российского газа

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(180823) -- TBILISI, Aug. 23, 2018(Xinhua) -- Visiting German Chancellor Angela Merkel (L) and Georgian Prime Minister Mamuka Bakhtadze attend a joint press conference in Tbilisi, Georgia, Aug. 23, 2018. Angela Merkel Thursday said here that Germany supports Georgia's territorial integrity and sovereignty and will do its best to help peacefully resolve the conflict. (Xinhua/Kulumbegashvili Tamuna) - Kulumbegashvili Tamuna -//CHINENOUVELLE_CHINE011640/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1808240915

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В ходе визита в Тбилиси канцлер Германии Ангела Меркель затронула вопрос энергопоставок из РФ и проблему вступления Грузии в ЕС.

Строительство "Северного потока-2" не поставит Германию в слишком большую зависимость от поставок российского газа. Уверенность в этом в пятницу, 24 августа, выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече со студентами Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. Глава германского правительства находится с визитом в Грузии, пишет DW.com.

"Мы уже видим, что не попадем в зависимость"от энергопоставок из России, отметила она, добавив, что Берлин получает "голубое топливо" также из Норвегии, Великобритании и Нидерландов.

Меркель подчеркнула, что параллельно с возведением"Северного потока-2" Германия в скором времени приступит к строительству терминала для сжиженного природного газа на своей территории.

Вступление Грузии в ЕС

В ходе общения со студентами коснулась Меркель и других тем. Так, речь зашла о вступлении Грузии в Европейский Союз. Говоря об этой процедуре, канцлер ФРГ предупредила, что европейские партнеры Тбилиси "не могут обещать слишком многого и в слишком короткие сроки".

При этом она добавила, что Берлин настроен на более тесное взаимодействие с грузинской стороной.

Как передает корреспондент DW из Тбилиси, Меркель прокомментировала и ситуацию с предстоящими в 2019 году в ЕС выборами - в частности, в Европарламент. Глава правительства ФРГ с озабоченностью высказалась о росте национализма в Европе, добавив, что "предстоит большая битва" из-за этих тенденций.

В ходе официальной пресс-конференции после переговоров с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе Меркель поддержала территориальную целостность Грузии и раскритиковала действия России. В  то же время она не стала употреблять термин "оккупированные территории", который после августовской войны 2008 года законодательно закреплен в Грузии применительно к Абхазии и Южной Осетии, напоминает корреспондент DW.

Позднее, в ходе общения со студентами, Меркель, однако, признала, что речь шла об оккупации, и это было встречено аплодисментами.

После визита в Тбилиси Меркель отправится в Ереван, потом - в Баку.

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